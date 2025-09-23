Mendoza reivindica en Hannover a la máquina-herramienta como «punta de lanza» de la industria de Gipuzkoa

La EMO Hannover 2025, una de las ferias de Máquina-Herramienta más importantes del mundo, comenzó el lunes con una amplia representación guipuzcoana: de las ... 32 empresas que han ido de todo el Estado, 20 son de Gipuzkoa. Una delegación que también ha contado con una amplia representación institucional, encabezada por la diputada general Eider Mendoza.

Además de Mendoza, la comitiva de representantes políticos también contaba con la presencia del diputado de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos, Unai Andueza; la directora de Promoción Económica, Amaia Arregi, y el director de Innovación, Jon Gurrutxaga. El objetivo de la delegación foral, que ha acudido a Alemania de la mano del clúster sectorial AFM, es doble. Por un lado, según explican desde la Diputación, la visita sirve para «mostrar el respaldo institucional al sector y a las empresas del territorio», pero también para «redoblar contactos con las compañías y conocer in situ cómo afrontan el contexto económico actual».

La jornada, que ha tenido lugar este martes, ha comenzado con una reunión de trabajo junto a representantes de AFM que ha servido para analizar «la situación actual del sector y las oportunidades de colaboración». Más tarde, la comitiva liderada por la diputada general ha visitado a las empresas guipuzcoanas, lo que ha dado paso a conocer los productos y procesos que promocionan. «Además de mostrar nuestro apoyo a la máquina herramienta guipuzcoana, verdadera punta de lanza de nuestra industria, hemos querido aprovechar esta cita para escuchar de primera mano a nuestras empresas y conocer la situación real del sector en un momento de inestabilidad como el actual», ha destacado Mendoza.

Amplia representación guipuzcoana

La diputada general de Gipuzkoa Eider Mendoza ha querido felicitar a la gran representación del territorio en la feria, a la vez que ha enfatizado en la necesidad de apoyar a los negocios del sector. «Hemos venido para seguir acompañando a las compañías en todo lo que está en nuestras manos: en los retos que enfrentan en un contexto marcado por la digitalización, la automatización, la sostenibilidad y la incertidumbre», ha subrayado. «Más que nunca, es esencial estar cerca de la Máquina-Herramienta y de su realidad, protegiendo la competitividad de nuestras compañías, que son el corazón de nuestra economía y, en definitiva, de nuestro bienestar».

Euskadi ha sido la región que más compañías sectoriales han asistido a la feria EMO de Hannover. Y, dentro de toda la representación vasca, Gipuzkoa ha sido el territorio histórico más numeroso, con 20 negocios (el 66% de todas las empresas de la Comunidad Autónoma Vasca) y una superficie expositiva de 2.792 metros cuadrados.

Las empresas guipuzcoanas que han viajado a la feria, que se extenderá hasta el viernes 26, son: Fagor Automation, Korta, Soraluce y Danobat, así como Alteyco, Arralbe, Bost, Etxetar, Geminis Lathes, Ger Máquinas Herramientas, Gurutzpe, Hepyc, Ibarmia, Lagun Machine Tools, Mosnik, Mrodin, MTE, Tecnifuelle y Doimak. También se ha desplazado el clúster AFM para mostrar la fortaleza y la innovación de la industria del territorio.