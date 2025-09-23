Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Eider Mendoza, diputada general de Gipuzkoa, durante la visita a las empresas guipuzcoanas de Máquina-Herramienta en Hannover. DV

Mendoza reivindica en Hannover a la máquina-herramienta como «punta de lanza» de la industria de Gipuzkoa

La diputada general visita la feria internacional EMO, donde veinte empresas guipuzcoanas buscan oportunidades

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Martes, 23 de septiembre 2025, 18:25

La EMO Hannover 2025, una de las ferias de Máquina-Herramienta más importantes del mundo, comenzó el lunes con una amplia representación guipuzcoana: de las ... 32 empresas que han ido de todo el Estado, 20 son de Gipuzkoa. Una delegación que también ha contado con una amplia representación institucional, encabezada por la diputada general Eider Mendoza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos turistas alquilan un apartamento por un mes en San Sebastián y se van a los 10 días: «Nos estábamos quedando sin planes»
  2. 2 Hosteleros vascos pagarán una cuota mensual a los actores por tener las televisiones encendidas en sus bares
  3. 3

    «Vaya susto me llevé cuando vi que el saldo de mi Mugi era de -23.000 euros»
  4. 4

    Un guipuzcoano pleitea por la herencia de 14 millones de un empresario leonés tras demostrar su paternidad
  5. 5 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa
  6. 6

    La Ertzaintza cree que los agresores y la víctima del apuñalamiento mortal de Bilbao «no se conocían»
  7. 7 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  8. 8 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  9. 9 La lección de vida de un vecino de San Sebastián a la juventud: «Esto son dos días y dentro de poco tendrás 60 años»
  10. 10

    Flores y futbolistas en la resaca de Las Seis Horas de Jolie

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Mendoza reivindica en Hannover a la máquina-herramienta como «punta de lanza» de la industria de Gipuzkoa

Mendoza reivindica en Hannover a la máquina-herramienta como «punta de lanza» de la industria de Gipuzkoa