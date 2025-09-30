Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El lehendakari, Imanol Pradales, durante la presentación del Plan Industria 2030 en junio en las instalaciones de Ultra Alta Tensión de Arteche en Mungia. Jordi Alemany

Luz verde al histórico plan industrial vasco para movilizar hasta 15.900 millones

El Consejo de Gobierno aprueba la hoja de ruta que movilizará 3.900 millones públicos y 12.000 millones privados a través de 23 proyectos transformadores

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Martes, 30 de septiembre 2025, 12:28

En un escenario global con Europa perdiendo competitividad ante Estados Unidos y China, el Gobierno Vasco ha aprobado en la mañana de este martes el ... Plan de Industria – Euskadi 2030, que busca «transformar la industria vasca y sentar las bases para la creación de puestos de trabajo de alta calidad para futuras generaciones». La decisión se adoptó en la reunión del Consejo de Gobierno y fue anunciada por el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, quien calificó el plan como un «salto cualitativo sin precedentes en la política industrial vasca». Según el consejero, se trata de una hoja de ruta diseñada para generar empleo estable y bien remunerado, que permita a los jóvenes desarrollar plenamente su potencial profesional en Euskadi.

