Luz verde al histórico plan industrial vasco para movilizar hasta 15.900 millones

En un escenario global con Europa perdiendo competitividad ante Estados Unidos y China, el Gobierno Vasco ha aprobado en la mañana de este martes el ... Plan de Industria – Euskadi 2030, que busca «transformar la industria vasca y sentar las bases para la creación de puestos de trabajo de alta calidad para futuras generaciones». La decisión se adoptó en la reunión del Consejo de Gobierno y fue anunciada por el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, quien calificó el plan como un «salto cualitativo sin precedentes en la política industrial vasca». Según el consejero, se trata de una hoja de ruta diseñada para generar empleo estable y bien remunerado, que permita a los jóvenes desarrollar plenamente su potencial profesional en Euskadi.

El plan movilizará un total de 15.900 millones de euros combinando la inversión pública de 3.900 millones prevista durante esta legislatura con 12.000 millones de inversión privada, con lo que se consolida como el mayor esfuerzo industrial de la historia reciente del País Vasco. Jauregi destacó que esta estrategia se presenta en un momento de máxima incertidumbre comercial y geopolítica, y subrayó que la apuesta del Gobierno se centra en las certezas de la industria y la colaboración, elementos que considera fundamentales para «garantizar la competitividad de Euskadi en Europa».

El Plan de Industria prioriza tanto los sectores actualmente tractores —como automoción, energía, metalurgia, fabricación avanzada y movilidad sostenible— como aquellos con potencial de crecimiento futuro, entre los que se incluyen aeroespacial, biosanitario, soluciones digitales avanzadas, redes inteligentes, almacenamiento y combustibles renovables. Además, refuerza la inversión en I+D+i, digitalización, nuevas infraestructuras energéticas y descarbonización, e incorpora medidas para atraer talento, promover la incorporación de mujeres en la industria y apoyar el crecimiento de las pymes.

La principal novedad del plan es su ejecución mediante 23 Proyectos Transformadores basados en la colaboración público-privada y articulados en torno a los tres ejes estratégicos: más industria, mejor industria y menos emisiones. Los proyectos se alinean con las prioridades europeas en innovación, autonomía estratégica, descarbonización y desburocratización, y combinan liderazgo público o privado según su naturaleza, pero con vocación de país y colaboración.

Proyectos transformadores

Entre los proyectos ya aprobados se encuentra la creación de un Polo de Excelencia para robótica avanzada, el desarrollo de la red eléctrica del futuro de Euskadi, un Polo de excelencia en hidrógeno verde y combustibles renovables, el impulso de cadenas de valor en el sector aeroespacial con motores sostenibles y tecnologías avanzadas, programas de formación y atracción de mujeres a la industria, y el proyecto Euskorpus, centrado en la inteligencia artificial aplicada al lenguaje y al euskera.

Para la implementación de los Proyectos Transformadores, el Gobierno ha creado una Secretaría Técnica en SPRI, encargada de definir los criterios de selección y recibir las expresiones de interés. Estas serán evaluadas por un Comité Estratégico presidido por Jauregi, quien destacó la importancia de contar con la Alianza Financiera Vasca y su plan de inversiones «Euskadi Eraldatuz 2030», que proporcionará herramientas financieras complementarias a los proyectos.

«Ante la incertidumbre, tenemos que confiar en nuestras certezas como País: la industria es el pasado, presente y futuro de Euskadi. Nuestra apuesta es la industria y la colaboración: elkarlana. Es ahora y nos toca a nosotros», concluyó Jauregi, subrayando que el plan marcará la estrategia del Gobierno Vasco para la transformación industrial y la creación de empleos de alta calidad para las próximas generaciones.