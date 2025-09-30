El Gobierno Vasco eleva la previsión económica para 2026 en dos décimas hasta el 1,9%

El Gobierno Vasco ha revisado al alza las previsiones económicas para el próximo año, subiendo en dós décimas el crecimiento previsto con anterioridad hasta el ... 1,9%, mientras que mantiene para este año un avance del 2,2%.

El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha anunciado este martes esta nueva actualización tras el consejo de Gobierno y ha destacado que refleja «la solidez de la actividad económica de Euskadi» pese a todas las incertidumbres internacionales y la política arancelaria de Donald Trump.

Torres ha señalado que Euskadi ha sabido mantener el rumbo en un contexto internacional incierto, y «hoy podemos afirmar que afrontamos los próximos años con confianza y con una base sólida para seguir creando oportunidades».

El motor principal de este crecimiento será la demanda interna. Se prevé que el consumo de los hogares aumente un 2,7% en 2025, gracias a la mejora del empleo y a una inflación más moderada. La inversión también se mantiene en cifras positivas, con un incremento estimado del 3,1%, apoyada en unas condiciones financieras más favorables.

Aunque la aportación del sector exterior será más limitada, las exportaciones muestran signos de recuperación, con aumentos previstos del 2% en 2025 y del 3% en 202, ha señaldo.

Por sectores, los servicios seguirán siendo el gran motor de la economía con un crecimiento del 2,7% en 2025, acompañados por la construcción, que mantendrá un ritmo positivo del 2,5%.

La industria afronta mayores dificultades por la debilidad del comercio internacional, pero se espera una recuperación a lo largo de 2026, cuando los mercados exteriores muestren una mayor estabilidad. Para este año se estima una avance del 0,4%, lo que empeora las previsiones anteriores.

Más empleo y más cohesión social

Esta avance de la economía conllevará una evolución positiva del mercado laboral. Para 2025 se prevé creación de unos 14.000 empleos equivalentes a tiempo completo, lo que permitirá reducir la tasa de paro hasta el 6,4%. Este avance «contribuirá a reforzar la cohesión social y el bienestar de la ciudadanía, objetivos centrales de nuestra política económica», ha destacado el vicelehendakari.

La senda de precios también apunta a la estabilidad, con una inflación prevsita del 2,6% para este año y del 2% para 2026, con lo que se confirma la moderación de la inflación. Esta inflación más moderada permitirá un entorno más previsible y favorable tanto para la inversión como para el consumo.

El vicelehendakari ha subrayado finalmente que «Euskadi cuenta con una economía fuerte, preparada para afrontar los retos del futuro y con capacidad de adaptación ante cualquier incertidumbre internacional. Crecemos, creamos empleo y mantenemos la cohesión social«. Ha subrayado que «esa es la mejor garantía de estabilidad y de confianza en nuestro país».