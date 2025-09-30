El Gobierno Vasco eleva la previsión económica para 2026 en dos décimas hasta el 1,9%
El consejero de Economia, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, destaca que refleja «la solidez de la actividad económica en Euskadi»
San Sebastián
Martes, 30 de septiembre 2025, 12:36
El Gobierno Vasco ha revisado al alza las previsiones económicas para el próximo año, subiendo en dós décimas el crecimiento previsto con anterioridad hasta el ... 1,9%, mientras que mantiene para este año un avance del 2,2%.
El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha anunciado este martes esta nueva actualización tras el consejo de Gobierno y ha destacado que refleja «la solidez de la actividad económica de Euskadi» pese a todas las incertidumbres internacionales y la política arancelaria de Donald Trump.
Torres ha señalado que Euskadi ha sabido mantener el rumbo en un contexto internacional incierto, y «hoy podemos afirmar que afrontamos los próximos años con confianza y con una base sólida para seguir creando oportunidades».
El motor principal de este crecimiento será la demanda interna. Se prevé que el consumo de los hogares aumente un 2,7% en 2025, gracias a la mejora del empleo y a una inflación más moderada. La inversión también se mantiene en cifras positivas, con un incremento estimado del 3,1%, apoyada en unas condiciones financieras más favorables.
Aunque la aportación del sector exterior será más limitada, las exportaciones muestran signos de recuperación, con aumentos previstos del 2% en 2025 y del 3% en 202, ha señaldo.
Por sectores, los servicios seguirán siendo el gran motor de la economía con un crecimiento del 2,7% en 2025, acompañados por la construcción, que mantendrá un ritmo positivo del 2,5%.
La industria afronta mayores dificultades por la debilidad del comercio internacional, pero se espera una recuperación a lo largo de 2026, cuando los mercados exteriores muestren una mayor estabilidad. Para este año se estima una avance del 0,4%, lo que empeora las previsiones anteriores.
Más empleo y más cohesión social
Esta avance de la economía conllevará una evolución positiva del mercado laboral. Para 2025 se prevé creación de unos 14.000 empleos equivalentes a tiempo completo, lo que permitirá reducir la tasa de paro hasta el 6,4%. Este avance «contribuirá a reforzar la cohesión social y el bienestar de la ciudadanía, objetivos centrales de nuestra política económica», ha destacado el vicelehendakari.
La senda de precios también apunta a la estabilidad, con una inflación prevsita del 2,6% para este año y del 2% para 2026, con lo que se confirma la moderación de la inflación. Esta inflación más moderada permitirá un entorno más previsible y favorable tanto para la inversión como para el consumo.
El vicelehendakari ha subrayado finalmente que «Euskadi cuenta con una economía fuerte, preparada para afrontar los retos del futuro y con capacidad de adaptación ante cualquier incertidumbre internacional. Crecemos, creamos empleo y mantenemos la cohesión social«. Ha subrayado que «esa es la mejor garantía de estabilidad y de confianza en nuestro país».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.