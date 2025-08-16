Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Markel Almirall llevaba trabajando en Glovo desde 2018. Borja Luna

«La Ley Rider nos quería sacar de la precariedad y nos ha metido en ella»

Los repartidores guipuzcoanos de Glovo critican la puesta en marcha del nuevo modelo empresarial desde el mes pasado

Diego Fdz. Tortosa

San Sebastián.

Sábado, 16 de agosto 2025, 02:00

«La Ley Rider nos quería sacar de la precariedad y nos ha metido en ella», explica Markel Almirall, que recientemente ha dejado de ser ... repartidor de Glovo por las condiciones impuestas por el nuevo modelo laboral. Unas circunstancias que han afectado a más de 250 repartidores en Donostia.

