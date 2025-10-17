Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Iratxe Pascual, nueva presidenta de Aspegi.

Iratxe Pascual Careaga, nueva presidenta de Aspegi para los próximos cuatro años

La economista y directiva sucede a Nerea Ibáñez García y asume el liderazgo de la asociación con el objetivo de reforzar su impacto en el tejido empresarial guipuzcoano

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Viernes, 17 de octubre 2025, 10:27

Comenta

La Asociación de Mujeres Profesionales, Empresarias y Directivas de Gipuzkoa (ASPEGI) ha elegido por unanimidad a Iratxe Pascual Careaga como su nueva presidenta para los próximos cuatro años. Economista, emprendedora y directiva con más de 25 años de trayectoria en posiciones de liderazgo en distintos sectores, Pascual Careaga asume el cargo «con mucha ilusión» y con el compromiso de «dar un salto cuantitativo y cualitativo» para reforzar la visibilidad y la influencia de la asociación. Sucede en el cargo a Nerea Ibáñez García.

«No podemos esperar 20 años para ver una igualdad real en la dirección de las empresas; debemos acelerar el cambio», subrayó durante tras ser elegida. Su objetivo, explicó, pasa por aumentar el número y la diversidad de socias, llegar a sectores donde la presencia femenina sigue siendo reducida —como la industria y la tecnología— y atraer el talento del ámbito universitario y sociosanitario.

La nueva presidenta también quiere consolidar la actual oferta de actividades de Aspegi, que combina formación, networking y visibilidad profesional, y fortalecer su papel como actor relevante en la construcción de una Gipuzkoa «más igualitaria, competitiva e innovadora». Para ello, se propone mantener y ampliar la colaboración con instituciones y agentes económicos. «Mi aspiración es que todas las mujeres empresarias y directivas encuentren aquí su espacio y que juntas hagamos de Aspegi la mejor plataforma para visibilizar, fortalecer y potenciar el papel de la mujer en las empresas guipuzcoanas», afirmó Pascual Careaga.

Su perfil

Con una carrera que abarca multinacionales, banca, consultoría, emprendimiento y docencia universitaria, Pascual Careaga ha liderado proyectos en Unilever, Kutxa, Grupo Matia Fundazioa, Beatlife, Panomaric y NGloba Strategy, además de ejercer como profesora en la Universidad de Deusto. Su perfil combina visión internacional, experiencia directiva y capacidad innovadora, cualidades que ahora pondrá al servicio de la asociación que integra desde hace 25 años.

Fundada en 1998, Aspegi agrupa a mujeres profesionales, empresarias y directivas de Gipuzkoa con el fin de promover la igualdad de oportunidades y la visibilidad femenina en el ámbito económico y social. En 2025 ha organizado un evento por semana, con una media de 50 asistentes, y ha celebrado la décima edición de los Premios Aspegi y la primera de los Premios Gipuzkoa Emprendedora, creados para ser «el altavoz de las emprendedoras».

