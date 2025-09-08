Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista aérea de la refinería de Petronor en Muzkiz, Bizkaia. Petronor

Las importaciones vascas de crudo venezolano se hunden un 22% por el choque Trump-Maduro

El récord histórico de 2024, con más de 424 millones en compras, se desploma después de que Washington revocara las licencias a Repsol

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:01

La relación comercial de Euskadi con Venezuela se reduce prácticamente a un solo producto -el crudo- y a una sola compañía: Repsol y su filial ... vasca Petronor. Tras un récord de importaciones en 2024, con 424 millones de euros, la revocación de licencias por parte de la Administración Trump el 28 de marzo de este año ha provocado una caída del 22,8% en la primera mitad de este año. El frenazo se refleja también en las cuentas de Repsol, que ha tenido que recortar su exposición patrimonial en Venezuela y asumir provisiones millonarias ante el riesgo de no poder cobrar sus deudas en petróleo. Para poner en perspectiva, el peso de la república bolivariana y Brasil -así se refleja en el balance anual de Petronor- sobre el total de las importaciones de crudo de la filial vasca ascendió al 36% en 2024.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Que nos sancionen por esto es imperdonable. Se han pasado tres pueblos»
  2. 2

    Una sanción para ponerle aún más emoción
  3. 3

    «Este verano hay una invasión de gaviotas y llegan a dar miedo»
  4. 4 John Toshack: «La Real lo ha sido todo para mí»
  5. 5 John Toshack: «Bill Shankly, mi mejor entrenador; Carlos Xavier, mi mejor jugador»
  6. 6

    Arraun deja La Concha vista para sentencia
  7. 7

    ZETAK vuelve a sorprender: habrá Mitoaroa III en Bilbao
  8. 8

    Juristas atribuyen al colapso el retraso de juicios en Gipuzkoa a detenidos con antecedentes policiales
  9. 9

    La batalla del relato sacude el verano de una Euskadi sin ETA
  10. 10 La psicóloga Silvia Congost sobre las parejas: «Si te deja y te pide tiempo para ver si te echa de menos, está con otra persona»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las importaciones vascas de crudo venezolano se hunden un 22% por el choque Trump-Maduro

Las importaciones vascas de crudo venezolano se hunden un 22% por el choque Trump-Maduro