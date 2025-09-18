Imaz denuncia la «extorsión» europea al automóvil y Pradera alerta de que la hiperregulación asfixia a la industria

«Competitividad, competitividad, competitividad». Con esta triple advertencia, Josu Jon Imaz dejó claro en Tabakalera que la transición energética «no puede construirse sobre ideología, sino ... sobre industria». El consejero delegado de Repsol fue directo: mantener la prohibición del motor de combustión en 2035 sería «catastrófico» si Europa no garantiza alternativas industriales sólidas. Y añadió un término aún más contundente para describir la presión regulatoria de Bruselas sobre algunas cuestiones concretas del automóvil: «extorsión».

El foro organizado por Elkargi —con el apoyo de El Diario Vasco, El Correo y la Diputación de Gipuzkoa— vivió su momento central con la mesa redonda entre Imaz y Antón Pradera, presidente de CIE Automotive. Antes habían intervenido por separado, y Zenón Vázquez, director general de Elkargi, había inaugurado la jornada recordando que la gestión económico-financiera es la «columna vertebral» de la resiliencia empresarial. Pero fue en el cara a cara donde se desplegaron las críticas más duras al rumbo de la política económica europea.

Imaz, que comenzó su intervención recordando que es un fiel creyente del proyecto europeo, dibujó un mapa poco alentador: mientras Europa discute normas y plazos, Estados Unidos y China refuerzan su músculo industrial con pragmatismo. «Una batería producida en China es un 30% más barata que en Europa», recordó, señalando que la autonomía estratégica europea se evapora «si no se apuesta por competitividad». La regulación, advirtió, ha puesto contra las cuerdas a la industria del motor: fabricantes y proveedores se ven forzados a reconvertirse bajo amenaza, sin certidumbre tecnológica ni de mercado.

Imaz subrayó que «descarbonizar no es prohibir, sino reducir emisiones de forma realista». Puso como ejemplo el parque automovilístico existente: rebajar de 200 a 100 gramos de CO₂ por kilómetro tendría un impacto inmediato en la lucha contra el cambio climático, frente a la obsesión por fijar fechas de caducidad a tecnologías. En su opinión, el riesgo es evidente: Europa podría «exportar emisiones» al deslocalizar la producción, mientras compra coches fabricados en Asia con estándares ambientales más bajos.

El dirigente de Repsol no se limitó a la crítica. Enumeró medidas: acelerar la regulación del almacenamiento energético, mejorar las interconexiones para abaratar costes, y aprovechar recursos locales como los residuos agroforestales para producir combustibles de bajas emisiones. Todo con un objetivo claro: «competitividad, competitividad, competitividad».

«Europa no existe»

Antón Pradera, presidente de CIE Automotive, coincidió en la gravedad del problema, pero puso el acento en la raíz política. «Europa no existe», afirmó, aludiendo a la falta de poder real en el tablero mundial. Frente a Estados Unidos y China, la Unión carece de un liderazgo político y militar que respalde su industria. «Nuestro poder tecnológico es anecdótico; a veces parece que lo único que hemos creado en 20 años es Spotify», ironizó.

Para Pradera, la industria europea se enfrenta a un enemigo interno: la hiperregulación y la fragmentación normativa que ralentizan inversiones y frenan decisiones estratégicas. Denunció que el exceso de regulación no garantiza la sostenibilidad, sino que asfixia a empresas que ya operan en un entorno global más hostil que el de sus competidores. El presidente de CIE añadió una dimensión más cotidiana: la cultura financiera. «Los números tienen que llegar al operario», defendió, convencido de que solo así las empresas podrán afrontar con realismo los cambios que vienen. A su juicio, la profesionalización financiera es inseparable de la resiliencia industrial.

El debate entre ambos dejó claras coincidencias de fondo: Europa pierde terreno frente a sus rivales y corre el riesgo de arruinar su base industrial en nombre de la descarbonización. Imaz fue más técnico, insistiendo en la urgencia de medidas pragmáticas y realistas. Pradera, más político, reclamó un marco europeo coherente y un liderazgo fuerte. Ambos señalaron consecuencias inmediatas para Euskadi y Gipuzkoa: la automoción es un pilar del tejido productivo local y su futuro depende de que Europa no convierta la transición energética en un salto al vacío.

Imaz concluyó con un aviso que trascendió lo económico: «Si los padres dejan de creer que sus hijos van a vivir mejor que ellos, el contrato social se rompe». Reclamó políticas que atiendan a la vivienda y a los jóvenes, porque sin oportunidades no habrá estabilidad para afrontar transformaciones de calado. En Tabakalera no se escuchó un rechazo a la transición, sino un aviso: la descarbonización no funcionará si se basa «en prohibiciones y dogmas».