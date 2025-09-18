Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, Urko Odriozola, de Elkargi, y Antón Pradera, presidente de CIE Automotive, durante el Foro Finanza de Elkargi de este jueves, que cuenta con el apoyo de El Diario Vasco, El Correo y la Diputación Foral de Gipuzkoa. Iñigo Royo
XI. Edición del Foro Finanza de Elkargi

Imaz denuncia la «extorsión» europea al automóvil y Pradera alerta de que la hiperregulación asfixia a la industria

El consejero delegado de Repsol centró el Foro Finanza de Elkargi en la necesidad de alinear descarbonización e industria, en un debate con el presidente de CIE Automotive, que subrayó la pérdida de poder político y económico de Europa

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:12

«Competitividad, competitividad, competitividad». Con esta triple advertencia, Josu Jon Imaz dejó claro en Tabakalera que la transición energética «no puede construirse sobre ideología, sino ... sobre industria». El consejero delegado de Repsol fue directo: mantener la prohibición del motor de combustión en 2035 sería «catastrófico» si Europa no garantiza alternativas industriales sólidas. Y añadió un término aún más contundente para describir la presión regulatoria de Bruselas sobre algunas cuestiones concretas del automóvil: «extorsión».

