IBM fija en 2026 la llegada de la era cuántica útil y en 2029 la tolerancia a fallos

Gambetta y Morell destacan el papel de Euskadi en la construcción de un ecosistema global basado en «conocimiento, talento y colaboración»

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Martes, 14 de octubre 2025, 23:56

El corazón de la revolución cuántica mundial late también en Donostia. IBM inauguró ayer en el edificio de Ikerbasque su Quantum System Two, el superordenador ... más avanzado del mundo y el primero de su generación instalado en Europa. La multinacional ha convertido así al Polo Cuántico de Ibaeta en una referencia global de la computación del futuro, un ámbito en el que la compañía sitúa dos hitos claros: 2026, cuando espera alcanzar la «era cuántica útil», y 2029, año en el que prevé disponer del primer ordenador cuántico tolerante a fallos y operativo a escala comercial.

