El Gobierno Vasco trabaja «en el plan industrial del Puerto de Pasaia para su transferencia» Jauregi subraya que no desea alimentar una polémica que «solo genera inquietud» en un entorno donde se concentran miles de empleos. «No voy a añadir más leña al juego político»

Jueves, 4 de diciembre 2025

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, ha defendido la necesidad de rebajar la tensión política en torno al futuro del puerto de Pasaia y ha pedido esperar a la definición del proyecto que prepara el Ejecutivo vasco. «Estamos trabajando en el plan industrial de Pasaia», ha afirmado durante el foro Gipuzkoa al Día, organizado por El Diario Vasco con la colaboración de Telefónica.

Jauregi ha reconocido que los últimos titulares publicados sobre el puerto «no ayudan a quienes han invertido ni a quienes dependen de su actividad», y ha advertido de que gran parte del ruido forma parte del «juego político». «Ellos juegan un partido y yo otro partido. No voy a añadir más leña. El plan industrial avanza y el debate político continúa en su propia dinámica». El consejero ha subrayado que no desea alimentar una polémica que «solo genera inquietud» en un entorno donde se concentran miles de empleos.

El debate institucional sobre la futura gobernanza de Pasaia continúa abierto. El Gobierno central defiende que el puerto debe seguir clasificado como infraestructura de interés general, apoyado en un informe de Puertos del Estado que destaca su actividad internacional, su impacto interterritorial, su relevancia estratégica y su volumen de tráfico. Lakua mantiene una posición distinta y ha encargado un dictamen jurídico que sostiene que una eventual desclasificación no limitaría el tráfico internacional y permitiría una gestión «más alineada con los objetivos industriales de Euskadi».

A la espera de avances en esa negociación política, Jauregi insistió en trasladar un mensaje de responsabilidad: «Esperemos a esa fase. El plan industrial está en marcha«.