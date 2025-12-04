Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un buque atraca en el Puerto de Pasaia. Arizmendi

El Gobierno Vasco trabaja «en el plan industrial del Puerto de Pasaia para su transferencia»

Jauregi subraya que no desea alimentar una polémica que «solo genera inquietud» en un entorno donde se concentran miles de empleos. «No voy a añadir más leña al juego político»

Imanol Lizasoain

Imanol Lizasoain

San Sebastián

Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:09

Comenta

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, ha defendido la necesidad de rebajar la tensión política en torno al futuro del puerto de Pasaia y ha pedido esperar a la definición del proyecto que prepara el Ejecutivo vasco. «Estamos trabajando en el plan industrial de Pasaia», ha afirmado durante el foro Gipuzkoa al Día, organizado por El Diario Vasco con la colaboración de Telefónica.

Jauregi ha reconocido que los últimos titulares publicados sobre el puerto «no ayudan a quienes han invertido ni a quienes dependen de su actividad», y ha advertido de que gran parte del ruido forma parte del «juego político». «Ellos juegan un partido y yo otro partido. No voy a añadir más leña. El plan industrial avanza y el debate político continúa en su propia dinámica». El consejero ha subrayado que no desea alimentar una polémica que «solo genera inquietud» en un entorno donde se concentran miles de empleos.

El debate institucional sobre la futura gobernanza de Pasaia continúa abierto. El Gobierno central defiende que el puerto debe seguir clasificado como infraestructura de interés general, apoyado en un informe de Puertos del Estado que destaca su actividad internacional, su impacto interterritorial, su relevancia estratégica y su volumen de tráfico. Lakua mantiene una posición distinta y ha encargado un dictamen jurídico que sostiene que una eventual desclasificación no limitaría el tráfico internacional y permitiría una gestión «más alineada con los objetivos industriales de Euskadi».

A la espera de avances en esa negociación política, Jauregi insistió en trasladar un mensaje de responsabilidad: «Esperemos a esa fase. El plan industrial está en marcha«.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La OMS insta a democratizar Ozempic
  2. 2

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta
  3. 3 El restaurante de San Sebastián que tiene la mejor merluza pese a la nota más baja de Alberto Chicote
  4. 4 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  5. 5 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  6. 6 Manex Rezola, la perla donostiarra que está a un paso del Real Madrid
  7. 7

    La incidencia de la gripe se duplica en siete días en Gipuzkoa: Osakidetza recomienda la mascarilla si hay síntomas
  8. 8 «Nos llenáis la selección de negras y aun así perdéis», las Guerreras explotan tras los insultos racistas recibidos en redes
  9. 9 Marisel Orozco, la propietaria de una pastelería en San Sebastián con tartas sin gluten, sin azúcar y sin lactosa
  10. 10

    Detienen a unos padres marroquíes por abandonar a su hija de 14 años en Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Gobierno Vasco trabaja «en el plan industrial del Puerto de Pasaia para su transferencia»

El Gobierno Vasco trabaja «en el plan industrial del Puerto de Pasaia para su transferencia»