El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou.

El Gobierno Vasco presentará el 1 de octubre el plan de 1.000 millones para transformar la economía

'Euskadi Eraldatuz 2030' movilizará recursos del Instituto Vasco de Finanzas para impulsar innovación, digitalización y descarbonización empresarial

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:40

El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, anunció este lunes que el Gobierno Vasco dará a conocer el próximo 1 de octubre el ... plan de inversiones transformacionales «Euskadi Eraldatuz 2030», con el que se busca movilizar hasta 1.000 millones de euros adicionales a través del Instituto Vasco de Finanzas (IVF). El consejero destacó que el plan es fruto del trabajo conjunto de varios departamentos del Ejecutivo vasco —Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Ciencia y Universidades, y Agricultura y Alimentación—, en coordinación con la Alianza Financiera Vasca y agentes privados. La iniciativa se enmarca además en la estrategia marcada por el Plan de Industria 2030, presentado en junio.

