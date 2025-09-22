El Gobierno Vasco presentará el 1 de octubre el plan de 1.000 millones para transformar la economía

El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, anunció este lunes que el Gobierno Vasco dará a conocer el próximo 1 de octubre el ... plan de inversiones transformacionales «Euskadi Eraldatuz 2030», con el que se busca movilizar hasta 1.000 millones de euros adicionales a través del Instituto Vasco de Finanzas (IVF). El consejero destacó que el plan es fruto del trabajo conjunto de varios departamentos del Ejecutivo vasco —Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Ciencia y Universidades, y Agricultura y Alimentación—, en coordinación con la Alianza Financiera Vasca y agentes privados. La iniciativa se enmarca además en la estrategia marcada por el Plan de Industria 2030, presentado en junio.

El proyecto pretende reforzar la competitividad del tejido empresarial vasco con herramientas que impulsen la innovación, la digitalización, la descarbonización y la captación de talento. «Queremos atraer y fidelizar los perfiles profesionales que permitan afrontar con éxito los retos actuales», señaló d'Anjou en la clausura de las XII Jornadas Financieras Deusto Business School–Deusto Business Alumni, celebradas bajo el título «Financiación Empresarial en la Nueva Economía: Retos y Oportunidades».

Según explicó, la inversión pública actuará como palanca para atraer capital privado, con una proporción estimada de uno a tres, en línea con las recomendaciones del informe Draghi. «Estas herramientas facilitarán la transformación digital y la descarbonización de las empresas, al tiempo que promoverán su apertura a nuevos mercados y la ejecución de operaciones estratégicas de crecimiento», subrayó.

En su intervención, d'Anjou hizo también balance de los 20 años de trayectoria del IVF, al que definió como «punta de lanza» de la política activa del Gobierno Vasco en materia de financiación empresarial. Entre sus logros citó el apoyo al arraigo empresarial, la generación de empleo, la innovación y la sostenibilidad, aunque advirtió de que los retos futuros exigen seguir reforzando su papel. «Solo mediante empresas sólidas, innovadoras y comprometidas con el territorio podremos consolidar una economía robusta y preparada para los desafíos venideros», concluyó.