Un rebaño de ovejas pasta en la sierra de Elgea-Urkilla, donde se ubica el único parque éolico de Gipuzkoa. Royo

El Gobierno Vasco confirma la inviabilidad del parque eólico de Piaspe por la protección de la avifauna

El resultado, conocido desde agosto, se hace oficial hoy en el BOPV con la publicación de la declaración de impacto ambiental negativa al parque de Statkraft

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:07

El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) ha publicado este lunes la resolución del Gobierno Vasco que tumba definitivamente el proyecto del parque eólico de ... Piaspe (33 MW), previsto en los términos de Azpeitia, Errezil y Zestoa y promovido por Desarrollos Renovables Iberia (Statkraft). Tal y como adelantó este periódico en agosto, el Ejecutivo autonómico emitió una declaración de impacto ambiental desfavorable, al considerar que la instalación supondría una afección «crítica» sobre especies protegidas de avifauna y murciélagos, además de un impacto severo sobre hábitats de interés comunitario y el paisaje.

