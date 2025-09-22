El Gobierno Vasco confirma la inviabilidad del parque eólico de Piaspe por la protección de la avifauna

El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) ha publicado este lunes la resolución del Gobierno Vasco que tumba definitivamente el proyecto del parque eólico de ... Piaspe (33 MW), previsto en los términos de Azpeitia, Errezil y Zestoa y promovido por Desarrollos Renovables Iberia (Statkraft). Tal y como adelantó este periódico en agosto, el Ejecutivo autonómico emitió una declaración de impacto ambiental desfavorable, al considerar que la instalación supondría una afección «crítica» sobre especies protegidas de avifauna y murciélagos, además de un impacto severo sobre hábitats de interés comunitario y el paisaje.

La resolución, firmada el pasado 6 de agosto y publicada ahora en el BOPV, concluye que el parque «no es ambientalmente viable» ni siquiera aplicando medidas correctoras o compensatorias. El proyecto contemplaba la instalación de cinco aerogeneradores de 6,6 MW cada uno, un centro de seccionamiento en Azpeitia y una línea aérea-subterránea hasta la subestación de Lasao.

El documento oficial destaca la proximidad del emplazamiento a tres espacios de la Red Natura 2000 (Izarraitz, Hernio-Gazume y Pagoeta), así como la alta densidad de especies amenazadas en la zona, entre ellas el milano real (en peligro de extinción), el alimoche y varias colonias de murciélagos.

«Hace inviable el proyecto»

La publicación en el BOPV llega pocos días después de que el Ayuntamiento de Azpeitia rechazara la solicitud de Desarrollos Renovables Iberia para colocar un medidor de viento en Sañoa, vinculado al mismo proyecto eólico. Aunque la Diputación de Gipuzkoa había declarado de interés público la instalación de esta estación, la decisión final correspondía al consistorio.

Según explicó la alcaldesa, Nagore Alkorta, el informe negativo emitido por el Gobierno Vasco «hace inviable el proyecto y, en consecuencia, deja sin sentido la instalación del medidor». El Ayuntamiento da así por concluido el procedimiento «sin posibilidad de recurso», siguiendo lo recogido en el dictamen autonómico.