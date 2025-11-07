Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Xabier Sagredo, Mikel Jauregi, José Antonio Jainaga, Noël d'Anjou y Jon Urresti, tras el preacuerdo de febrero con el accionista principal de Talgo. DV

El Gobierno Vasco confía en cerrar «esta semana» la financiación de la operación Talgo

El Ejecutivo reafirma el calendario y el liderazgo de Jainaga en vísperas de su declaración en la Audiencia Nacional

Lucas Irigoyen

Viernes, 7 de noviembre 2025, 10:10

icen los asesores de operaciones de compra de grandes empresas que los últimos momentos son los decisivos. Es cuando más hay que mantener la calma ... y cuando parece que las dificultades se agolpan, como si todos los agentes con intereses en contra de la operación se aliaran en una suerte de asalto final. A todo eso, en la adquisición de Talgo por parte del consorcio vasco liderado por el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, se ha añadido un revés inesperado: la investigación de la Audiencia Nacional al industrial vasco por las ventas de acero a una empresa de armas del Gobierno de Israel. Un encausamiento que llevará a Jainaga y a dos de sus directivos a declarar ante el juez el próximo 12 de noviembre.

