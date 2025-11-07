El Gobierno Vasco confía en cerrar «esta semana» la financiación de la operación Talgo

icen los asesores de operaciones de compra de grandes empresas que los últimos momentos son los decisivos. Es cuando más hay que mantener la calma ... y cuando parece que las dificultades se agolpan, como si todos los agentes con intereses en contra de la operación se aliaran en una suerte de asalto final. A todo eso, en la adquisición de Talgo por parte del consorcio vasco liderado por el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, se ha añadido un revés inesperado: la investigación de la Audiencia Nacional al industrial vasco por las ventas de acero a una empresa de armas del Gobierno de Israel. Un encausamiento que llevará a Jainaga y a dos de sus directivos a declarar ante el juez el próximo 12 de noviembre.

Aun así, el Gobierno Vasco –socio conJainaga y las fundaciones BBK y Vital en el consorcio que comprará el 29,7% de las acciones de Talgo– no cambia los planes y sigue a pies juntillas la reclamación del presidente del PNV. Aitor Esteban dijo 24 horas después de que se conociera la investigación judicial, el 25 de octubre, que había cerrar que la operación en un mes. Y ayer, el consejero de Industria delEjecutivo autonómico, Mikel Jauregi, se reafirmó en una entrevista en 'ETB1': «mantenemos el calendario». Pero fue más allá y marcó el cierre formal de la financiación de Talgo para «esta semana», es decir, no más allá de hoy, viernes.

El mensaje tiene especial relevancia porque desde diferentes ámbitos se han sembrado dudas que han provocado informaciones que cuestionan la continuidad del consorcio vasco y que señalan que el Gobierno de España busca alternativas a Jainaga. Entre ellas, se ha señalado a la empresa familiar del presidente de Indra, Ángel Escribano. Se trata de EM&E, especializada en el sector de Defensa e inmersa en un proceso de adquisición por la propia Indra.

La cuestión financiera que señaló ayer Jauregi no es baladí. En primer lugar, porque serviría para despejar las dudas sobre la operación y, además, porque derrumba el último obstáculo que separa la compra de Talgo. Hay que recordar que una de las condiciones que puso Jainaga antes de formalizar la compra al dueño mayoritario del fabricante de trenes, el fondo Trilantic, era que la refinanciación de la deuda de la empresa estuviera cerrada y acordada con los bancos.

El ahogo de producción del fabricante, el impacto de las subidas de precios y otros extraordianarios como las sanciones de Renfe, han elevado la deuda de Talgo por encima de los 460 millones. Si a esas cifras se añaden los avales que gravan cada pedido, los importes se acercan a los mil millones.

Para Santo Tomás

El acuerdo de refinanciación, que, como adelantó DV, estaba concretado ya en la semana en que se conoció la investigación judicial a Jainaga, necesita de una formalización compleja. Esa es la que el consejero Jauregi señaló ayer que se cerrará «esta semana» y pasa por la firma en notaría de una veintena de bancos, entre los que destacan BBVA, Caixabank, Kutxabank o Santander.

Con ese trámite, Talgo podrá convocar ya la junta de accionistas extraordinaria que aprobará la aportación de 150 millones que harán la Sepi y el fondo público-privado vasco Ekarpen y que habían pedido los bancos. Esa convocatoria será la evidencia formal del cierre de la financiación. Después se realizará la compra por el consorcio vasco a Trilantic del 29,7% de las acciones de Talgo. Son los 155 millones del acuerdo del 14 de febrero y un momento que Jauregi ayer fijó confiado para antes del 21 de diciembre señalando que «espero que en Santo Tomás lo estemos celebrando».