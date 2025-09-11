Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El sector de la máquina-herramienta será uno de los más afectados por los aranceles. Morquecho

El Gobierno Vasco alerta de que la industria puede perder 700 millones por los aranceles de Trump

El consejero de Industria cifra en un 0,33% del PIB el posible impacto y convoca mesas sectoriales con empresas y clústeres para coordinar la respuesta en siderurgia, máquina herramienta y automoción

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:56

«La industria vasca puede perder 700 millones por los aranceles de Trump». Con esta advertencia, el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel ... Jauregi, ha abierto este jueves en el auditorio del edificio Plaza Bizkaia de Bilbao la presentación de la nueva estrategia de coordinación público-privada frente a la situación arancelaria creada por la Administración estadounidense.

