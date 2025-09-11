El Gobierno Vasco alerta de que la industria puede perder 700 millones por los aranceles de Trump

«La industria vasca puede perder 700 millones por los aranceles de Trump». Con esta advertencia, el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel ... Jauregi, ha abierto este jueves en el auditorio del edificio Plaza Bizkaia de Bilbao la presentación de la nueva estrategia de coordinación público-privada frente a la situación arancelaria creada por la Administración estadounidense.

El Ejecutivo autonómico estima que la aplicación de un arancel del 15% a productos industriales y del 50% a algunos componentes supondrá un sobrecoste directo de 349 millones de euros en las exportaciones a Estados Unidos. El efecto total, incluyendo los impactos indirectos en las cadenas de suministro europeas, podría alcanzar los 700 millones de euros y provocar una caída del 0,33% del PIB de Euskadi. «Todas aquellas exportaciones de bajo valor añadido se vuelven prácticamente inviables desde el punto de vista de mercado», resumió Jauregi.

Acompañado por el viceconsejero de Promoción Industrial, Andoitz Korta; el director general del Grupo SPRI, Jon Ansoleaga, y la directora general de Basque Trade & Investment, Nagore Bonilla, el consejero detalló que los sectores más afectados son la siderurgia, la fabricación avanzada (máquina herramienta) y la automoción, además del vitivinícola. La siderurgia exporta a EE UU 261 millones, el 13% del total del sector, ahora amenazados por la imposición del 50% de aranceles y por la incertidumbre sobre las cuotas de acceso al mercado norteamericano.

La fabricación avanzada vende allí 272 millones de euros, el 15% de su total, y afronta tanto aranceles del 15% en productos terminados como del 50% en componentes. En el caso de la automoción, aunque sus ventas directas a EE UU son reducidas (3% del total), el riesgo se concentra en su exposición indirecta a través de la integración en las cadenas de suministro de Francia y Alemania.

Mesas sectoriales

Para canalizar la respuesta, el Gobierno Vasco convocará mesas sectoriales específicas en las que estarán presentes los departamentos de Industria y Hacienda, las diputaciones forales, los clústeres industriales, las cámaras de comercio, asociaciones empresariales y empresas tractoras. «Queremos escuchar de primera mano las preocupaciones de los sectores más expuestos y diseñar medidas a medida», señaló Jauregi. La composición de cada mesa no superará los 15 miembros, con el objetivo de agilizar los acuerdos y la puesta en marcha de iniciativas.

El calendario arrancará el próximo lunes, día 15, con la Mesa Sectorial de Siderurgia en el Parque Tecnológico de Miñano (Álava). Le seguirán la de Automoción, el día 22, y la de Máquina Herramienta, el 29, ambas en Bilbao. Estos foros darán continuidad al trabajo de la Mesa de Defensa Industrial creada en febrero, que ya acordó un «escudo comercial» de más de 2.100 millones en ayudas y avales.

El consejero recordó además que la innovación y el producto diferenciado son la mejor protección frente a los aranceles. En ese sentido, el Ejecutivo ha ampliado la convocatoria Hazitek hasta los 120 millones de euros —27 millones más que lo previsto inicialmente—, lo que ha permitido apoyar el 77% de los proyectos presentados, en su mayoría vinculados a sectores estratégicos. «Con este esfuerzo hemos respaldado más de 760 iniciativas empresariales, la mitad de ellas de automoción, siderurgia y máquina herramienta», destacó Jauregi.

«La situación exige coordinación, rapidez y anticipación», concluyó el consejero, quien aseguró que el Gobierno Vasco mantendrá reuniones periódicas con los sectores más vulnerables y reforzará las medidas de apoyo «para proteger el empleo y la competitividad de la industria vasca».