Un operario de una empresa de fabricación avanzada guipuzcoana. Royo

El Gobierno Vasco alerta de un frenazo de las inversiones en la máquina-herramienta por los aranceles

El consejero de Industria cifra en 32 millones de euros el sobrecoste de los gravámenes de EE UU y advierte de que la incertidumbre puede paralizar proyectos en 2026

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:44

El Gobierno Vasco advirtió este lunes en Bilbao de que, además del impacto directo de los aranceles de la administración estadounidense, la incertidumbre internacional amenaza ... con frenar las inversiones en 2026, lo que tendría un efecto inmediato en el sector de fabricación avanzada. Así lo señaló el consejero de Industria, Mikel Jauregi, en la tercera reunión de las Mesas Sectoriales, dedicada en esta ocasión a la máquina-herramienta, tras los encuentros previos con la siderurgia y la automoción.

