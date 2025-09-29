El Gobierno Vasco alerta de un frenazo de las inversiones en la máquina-herramienta por los aranceles

El Gobierno Vasco advirtió este lunes en Bilbao de que, además del impacto directo de los aranceles de la administración estadounidense, la incertidumbre internacional amenaza ... con frenar las inversiones en 2026, lo que tendría un efecto inmediato en el sector de fabricación avanzada. Así lo señaló el consejero de Industria, Mikel Jauregi, en la tercera reunión de las Mesas Sectoriales, dedicada en esta ocasión a la máquina-herramienta, tras los encuentros previos con la siderurgia y la automoción.

El consejero cifró en 32 millones de euros el sobrecoste derivado de los aranceles y en 20 a 25 millones la pérdida de ventas en el mercado estadounidense. «El sector vasco de tecnología de fabricación avanzada afronta un escenario de crecimiento con incertidumbre en el mercado estadounidense. Y desde el Gobierno Vasco queremos ofrecer certezas en un momento complejo», subrayó Jauregi.

La máquina-herramienta es uno de los pilares de la internacionalización industrial de Euskadi. Según los datos de Eustat, en 2024 las exportaciones del sector ascendieron a 991 millones de euros, cifra que se eleva a 1.328 millones si se incluyen componentes y accesorios. Esa cantidad representa algo más del 4% del total de las exportaciones vascas, que alcanzaron los 30.963 millones de euros el pasado ejercicio. Estados Unidos es un mercado clave, al que se destinaron 225 millones, es decir, el 17% de las ventas exteriores del sector.

Jauregi recordó que el impacto global de los aranceles a la industria vasca se calcula en 700 millones de euros en reducción de ventas, lo que equivale a un 0,33% del PIB. Ante este escenario, el Ejecutivo activó en abril un escudo comercial dotado con 2.162,5 millones de euros, con el objetivo de proteger el empleo y reforzar la competitividad de las empresas.

En la reunión celebrada en el edificio Plaza Bizkaia participaron las principales compañías del sector —Danobat Group, Etxetar, Fagor, Loire Gestamp, Goizper, Izar, Heroslam y Biele— junto al clúster AFM, representado por su director general, Xabier Ortueta. También asistieron el diputado foral de Promoción Económica de Gipuzkoa, Unai Andueza, responsables del departamento de Hacienda, de la Cámara de Comercio de Gipuzkoa, de Elkargi y de Confebask.

«Queremos escuchar de primera mano a las empresas, evaluar la utilización del escudo comercial y analizar nuevas formas de apoyo», señaló Jauregi. Como en las anteriores mesas sectoriales, Gobierno y sector acordaron seguir trabajando conjuntamente en las próximas semanas para concretar medidas de defensa del empleo y de la industria vasca.