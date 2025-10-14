Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Parque fotovoltaico y aerogeneradores en un parque renovable en Navarra AFP

El Gobierno lanza un balón de oxígeno a las renovables al garantizar sus ingresos pese a los precios cero o negativos

El cambio busca proteger la rentabilidad regulada del sector en un entorno de precios volátiles y de creciente penetración de energías verdes

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 14 de octubre 2025, 15:55

El Gobierno ha aprobado este martes un nuevo Real Decreto que modifica la regulación de las energías renovables, la cogeneración y los residuos (RECORE), con ... el objetivo de mantener la rentabilidad de las instalaciones en un contexto de precios eléctricos cada vez más bajos -incluso negativos- y de reforzar la seguridad del sistema eléctrico nacional tras el apagón del 28 de abril.

