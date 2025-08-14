Gipuzkoa sigue batiendo récords de afiliación extranjera con 34.642 trabajadores en julio

En pleno debate sobre la inmigración extranjera, los fríos datos de la Seguridad Social vuelven a poner sobre la mesa la importancia de este colectivo ... en el empleo, también en Gipuzkoa. Nuestro territorio ha vuelto a batir en julio un nuevo récord de afiliación extranjera, con 34.462 cotizantes foráneos, un 10,12% del total de empleados del territorio, según los datos difundidos hoy por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Si en junio Gipuzkoa superó por vez primera los 34.000 trabajadores extranjeros (34.127) y todo ello cuando el mercado laboral guipuzcoano se halla también en máximos, como se conoció hace diez días con los datos de julio, que supusieron a su vez una nueva plusmarca con 342.401 cotizantes. Los extranjeros, de hecho, consolidan su presencia por encima del 10%. Uno de cada diez cotizantes por empleo en Gipuzkoa son extranjeros.

Euskadi, también en máximos

Hostelería, construcción, reparto, cuidados y primer sector (agricultura y pesca) son los principales sectores, aunque también hay presencia cada vez mayor en la industria.

También Euskadi ha vivido un nuevo récord de cotizantes extranjeros. En julio han alcanzado los 102.627, casi un 6% más que en el mismo mes del año pasado según los datos ofrecidos este jueves por el Gobierno central. De nuevo representan la mitad de la mano de obra incorporada a la economía vasca, al alcanzar los 5.800 de los 10.661 sumados en los últimos 12 meses. En Navarra suman casi 40.000, 39.440 exactamente.