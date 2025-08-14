Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Arrantzales africanos en un puerto de Gipuzkoa.

Gipuzkoa sigue batiendo récords de afiliación extranjera con 34.642 trabajadores en julio

Los empleados foráneos del territorio se consolidan por encima del 10% del total de cotizantes guipuzcoanos

Jorge Sainz

Jorge Sainz

San Sebastián

Jueves, 14 de agosto 2025, 13:05

En pleno debate sobre la inmigración extranjera, los fríos datos de la Seguridad Social vuelven a poner sobre la mesa la importancia de este colectivo ... en el empleo, también en Gipuzkoa. Nuestro territorio ha vuelto a batir en julio un nuevo récord de afiliación extranjera, con 34.462 cotizantes foráneos, un 10,12% del total de empleados del territorio, según los datos difundidos hoy por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

