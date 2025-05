Gipuzkoa es la segunda provincia del Estado con mayor peso de fondos de inversión sobre el PIB

Gipuzkoa se sitúa como la segunda región de todo el Estado con un mayor peso de los fondos de inversión sobre su Producto Interior Bruto ( ... PIB), con un notable 53,4%, tan solo por detrás de Teruel (57,1%). Así lo revela el último informe del Observatorio Inverco, que también coloca a los otros dos territorios vascos –Bizkaia (49,4%) y Araba/Álava (48,9%)– en el top cinco estatal, reforzando así el liderazgo de Euskadi en este ámbito.

El mayor incremento de los fondos de inversión en Euskadi (14,3%) respecto al menor aumento del PIB vasco (2,2%) explica que esta ratio experimente un incremento de 2,6 puntos porcentuales hasta el 50,6%. Este dato se enmarca en un contexto en el que el País Vasco consolida su tercera posición en volumen total de patrimonio invertido en fondos de inversión, con 47.311 millones de euros gestionados al cierre del 2024, frente a los 41.380 millones del ejercicio precedente. Solo Madrid y Cataluña, los dos motores económicos y zonas más pobladas, superan a Euskadi en este ránking. Así las cosas, la inversión en fondos representa ya el 50,6% del PIB vasco (en 2023 era del 48%), muy por encima de la media nacional, situada en el 25,1%. Gipuzkoa es, además, la cuarta región de todo el Estado con un mayor patrimonio en fondos de inversión (16.572 millones), solo superada por Bizkaia (23.391), Barcelona (52.645) y Madrid (94.773).

El Observatorio autor del estudio vincula el crecimiento de la inversión en fondos a la favorable evolución de los mercados financieros, tanto bursátiles como de renta fija, que ha generado una rentabilidad media del 6,9%, incentivando la entrada de nuevos inversores. Por otro, la confianza creciente de las familias en este tipo de instrumentos, reflejada en suscripciones netas cercanas a los 26.500 millones de euros, consolida una tendencia positiva que ya suma doce años consecutivos de flujos netos positivos. Además, la pérdida de atractivo de los depósitos bancarios tradicionales —cuya cuota del ahorro familiar cae al 35,2%— ha acelerado el trasvase hacia fondos de inversión, que ya canalizan el 16,4% del ahorro financiero de los hogares, un máximo histórico en España.

Estos indicadores reflejan la creciente cultura financiera de la ciudadanía vasca y su decidida apuesta por vehículos de inversión más diversificados y rentables frente a los depósitos bancarios tradicionales. De hecho, el informe constata que los fondos de inversión superan ya el 52,7% del volumen total de depósitos en Euskadi (89.847 millones), lo que refuerza su papel como instrumento clave de ahorro y rentabilidad para los hogares vascos.

El liderazgo de Euskadi en fondos de inversión no se limita al volumen patrimonial. El número de cuentas de partícipes también sitúa a la comunidad en una posición destacada: más de 2,25 millones de cuentas registradas en 2024, lo que representa el 13,6% del total estatal. Este porcentaje es especialmente relevante si se tiene en cuenta que la población vasca representa apenas el 4,6% del total del Estado, lo que evidencia una mayor penetración y cultura inversora respecto a la media española. Este comportamiento coloca al País Vasco como la tercera comunidad autónoma con mayor número de cuentas de partícipes, solo por detrás de Cataluña y Madrid.Por regiones, Gipuzkoa ocupa el cuarto lugar con 773.875 cuentas. Conviene resaltar, no obstante, que estas cifras no se corresponden del todo con el número de ciudadanos que participa en un fondo de inversión, puesto que una persona puede estar en varios al mismo tiempo.

Prudencia y diversificación

El perfil del partícipe vasco en fondos de inversión se caracteriza por una combinación de prudencia y diversificación. Más del 51% del patrimonio gestionado en Euskadi se concentra en fondos monetarios y de renta fija, lo que refleja una clara preferencia por instrumentos conservadores en un entorno económico todavía incierto. No obstante, también se observa una importante presencia de fondos mixtos y globales (31,4%) y una participación destacada en renta variable (17%), por debajo de la media nacional (17,6%). El patrimonio gestionado en fondos de inversión en España alcanzó en 2024 su máximo histórico, con un total de 399.002 millones de euros.