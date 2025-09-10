Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Subestación eléctrica de Hernani, una de las más importantes de Gipuzkoa. ARIZMENDI

Gipuzkoa se queda sin capacidad para nuevas conexiones eléctricas para la Industria

El 98% de los nudos del territorio están ocupados, mientras que la saturación en Bizkaia y Álava llega al 100%, dejando escasas alternativas para nuevos proyectos empresariales

Mikel Calvo
Amaia Oficialdegui

Mikel Calvo y Amaia Oficialdegui

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 02:00

Ayer se dibujó, negro sobre blanco, el mapa de un territorio prácticamente sin enchufes. La publicación de los registros de capacidad de la red ... de distribución, que ayer vieron la luz en cumplimiento de una circular de la CNMC, cartografía un panorama eléctrico desolador: Bizkaia y Álava no tienen ya ni un solo punto disponible para conectar nueva demanda, y Gipuzkoa apenas conserva cuatro pequeños resquicios. La transparencia que aporta este nuevo mapa, que por primera vez ofrece una radiografía homogénea de la capacidad real de los nudos eléctricos en toda España, confirma con cifras oficiales lo que hasta ahora eran advertencias de las distribuidoras y del Gobierno Vasco: la red de distribución está exhausta.

