Una de las claves para entender la saturación de la red en Euskadi y la falta de capacidad para nuevas conexiones industriales es el ... aumento histórico de solicitudes en todo el país. Durante la elaboración del nuevo plan quinquenal del Gobierno, que establece la hoja de ruta para las futuras inversiones del sistema, las peticiones de acceso a la red se han multiplicado por ochenta respecto al ciclo anterior (2021-2026), acumulando más de 100 GW de solicitudes para consumo, generación y almacenamiento, más del doble de la demanda punta histórica del país, que ronda los 45 GW.

Por primera vez, las solicitudes de consumo industrial superan incluso a las de generación: el 41% de las peticiones son para abastecer nuevos proyectos industriales, frente al 40% destinadas a generación y el 19% a almacenamiento. Y, en esta línea, desde el Ministerio de Transición Ecológica destacan que la planificación tendrá en cuenta «a la industria que más valor aporte al conjunto del país».

El problema adquiere una dimensión estratégica a nivel nacional. España vive un auge de solicitudes de inversores internacionales atraídos por los precios competitivos de la electricidad, impulsados por las energías renovables. La OCDE recomendó a principios de julio trasladar parte de la producción industrial europea al país por sus precios competitivos. Sin embargo, la falta de capacidad de las redes limita la absorción de estas inversiones.

Desde la patronal eléctrica Aelec advierten que no atender a tiempo estas solicitudes podría hacer que España pierda oportunidades «difícilmente recuperables» de inversión estratégica, incluyendo propuestas de grandes tecnológicas norteamericanas como Amazon o Microsoft. La saturación de la red, alertan, ya no es solo un reto técnico, sino un cuello de botella económico de primer nivel para el país.