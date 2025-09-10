Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Durante la elaboración del próximo plan quinquenal se han acumulado más de 100 GW de solicitudes para consumo, generación y almacenamiento. Arizmendi

Las peticiones de acceso a la red se han multiplicado por ochenta

Por primera vez, las solicitudes de consumo industrial superan incluso a las de generación

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 02:00

Una de las claves para entender la saturación de la red en Euskadi y la falta de capacidad para nuevas conexiones industriales es el ... aumento histórico de solicitudes en todo el país. Durante la elaboración del nuevo plan quinquenal del Gobierno, que establece la hoja de ruta para las futuras inversiones del sistema, las peticiones de acceso a la red se han multiplicado por ochenta respecto al ciclo anterior (2021-2026), acumulando más de 100 GW de solicitudes para consumo, generación y almacenamiento, más del doble de la demanda punta histórica del país, que ronda los 45 GW.

