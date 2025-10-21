Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
San Sebastián es la capital del Estado donde mayores rentas altas existen, según el INE. Morquecho

Gipuzkoa lidera la renta media por habitante en el Estado con 19.616 euros

Los ingresos por habitante en el territorio ascienden 1.291 euros respecto a 2022, y Gaintza supera a Hondarribia como el municipio más pudiente

Imanol Lizasoain

Imanol Lizasoain

San Sebastián

Martes, 21 de octubre 2025, 13:01

Comenta

Gipuzkoa volvió a situarse en 2023 como el territorio del Estado con mayor renta neta anual media por habitante, según el Atlas de Distribución de ... Renta de los Hogares publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La renta media de los guipuzcoanos asciende a 19.616 euros, superando a Bizkaia (18.738 euros) y a Madrid (18.142 euros), que completaron el podio. Los ingresos por habitante en nuestro territorio ascienden un 7% respecto a 2022, lo que supone un alza de 1.291 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la nutricionista que dio a luz en casa y sus amigos abren una recaudación de fondos para su bebé y su marido
  2. 2 Localizada la menor de 17 años desaparecida en Irun
  3. 3 La Oreja de Van Gogh agota en una hora las entradas para Donostia y actuará también el 1 de agosto
  4. 4 Una marca parisina y una zapatería estadounidense desembarcan en San Sebastián con una nueva tienda
  5. 5 Un motorista británico cruza Europa para comprar en una pescadería de Gipuzkoa: «Vino de Londres, paró a por pescado y siguió su ruta»
  6. 6 La renta media de los 88 municipios de Gipuzkoa, al detalle: de los 21.000 euros de Pasaia a los 34.000 de Orendain
  7. 7 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  8. 8 Piden ayuda para encontrar a Kona, el perro que acompañaba a la montañera de 27 años fallecida en Panticosa
  9. 9

    El GOe abre las puertas de su universo gastronómico
  10. 10 El camping de autocaravanas de Oriamendi ya tiene licencia de obra y abrirá en verano de 2027

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Gipuzkoa lidera la renta media por habitante en el Estado con 19.616 euros

Gipuzkoa lidera la renta media por habitante en el Estado con 19.616 euros