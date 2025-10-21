Gipuzkoa lidera la renta media por habitante en el Estado con 19.616 euros

Gipuzkoa volvió a situarse en 2023 como el territorio del Estado con mayor renta neta anual media por habitante, según el Atlas de Distribución de ... Renta de los Hogares publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La renta media de los guipuzcoanos asciende a 19.616 euros, superando a Bizkaia (18.738 euros) y a Madrid (18.142 euros), que completaron el podio. Los ingresos por habitante en nuestro territorio ascienden un 7% respecto a 2022, lo que supone un alza de 1.291 euros.

El informe destaca además que el 90,9% de los municipios vascos se encuentran entre el 25% con mayor renta de España, por encima de los 16.112 euros de renta neta media por habitante. En Gipuzkoa, esta posición se consolida gracias a la fortaleza económica de sus municipios, entre los que San Sebastián encabeza la capitales del Estado con 61,7% de sus secciones censales en el tramo de renta muy alta, seguida por Madrid (39,3%) y Barcelona (33,7%). Bilbao alcanza un 33,7%, mientras que Vitoria-Gasteiz registra un 21,1%.

En el conjunto estatal, la renta neta media por persona se elevó un 6,9% en 2023, hasta situarse en 15.036 euros, y la renta por hogar subió un 7%, hasta los 38.326 euros.

Pozuelo, otro año más

A nivel municipal, el liderazgo de los municipios con mayores rentas volvió a corresponder a Pozuelo de Alarcón (Madrid), con 30.524 euros por habitante, seguida de Matadepera (Barcelona, 26.720 euros) y Boadilla del Monte (Madrid, 26.668 euros). Entre las localidades vascas, Getxo figura en el octavo puesto nacional con 24.626 euros, y Loiu (Bizkaia) ocupa el puesto 15 con 23.159 euros. Estas cifras apuntalan la posición de Euskadi como la región con mayor renta y menor desigualdad territorial del país.

En el extremo opuesto, los municipios andaluces de Iznalloz (Granada), El Palmar de Troya (Sevilla) y Huesa (Jaén) mantienen las menores rentas medias por habitante, muy por debajo de los 12.000 euros anuales, subrayando la brecha norte-sur en la distribución de la renta en España.

Gipuzkoa, en particular, destaca por la homogeneidad de su mapa de ingresos: la práctica totalidad de sus municipios se encuentra en los tramos de renta media-alta y alta, lo que confirma un modelo económico caracterizado por la elevada industrialización, una fuerte base empresarial y una distribución relativamente equilibrada de la riqueza.

Si acercamos la lupa a los 88 municipios de Gipuzkoa, Gaintza se ha convertido en la localidad con mayor renta por persona (23.045 euros), y desbanca a Hondarribia (21.641 euros) de esa primera posición. Y en el lado opuesto del ranking, también hay mejoras considerables. Ikaztegieta se ha situado como el municipio con menor renta media personal en 2023, con 16.133 euros por habitante, siendo la única localidad con una renta media por debajo de los 16.200 euros de las 88 del territorio.