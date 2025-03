Garamendi se alinea con Confebask y avisa de que no le gusta el «relato» sobre la reforma fiscal en Euskadi

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha reconocido este lunes que no conoce el contenido de la revisión fiscal ... acordada por el PNV, el PSE-EE y Podemos, aunque se ha alineado con la postura dela patronal vasca, Confebask». Ha resaltado, además, que «habrá que ver la letra» de la modificación del sistema tributario en Euskadi.

«Yo no sé cuál es el acuerdo, no lo conozco; pero no me gusta el relato», ha manifestado durante su intevención. Garamendi ha añadido que hay quien pretende «aprovecharse del relato» sobre esta reforma, y ha denunciado que «no es bueno decir 'qué malo es que una empresa gane dinero'». «Yo creo que es buenísimo que Mercedes gane muchísimo dinero; es buenísimo que Michelin gane muchísimo dinero. Creo que es buenísimo que todas las empresas del Valle de Ayala ganen muchísimo dinero», ha manifestado.

Garamendi ha asegurado que cuanto más dinero ganen las empresas, «mejor empleo va a haber, más inversiones va a haber y todo funcionará mejor para todos». «Ojalá Petronor e Iberdrola ganen muchísimo dinero, porque luego tendrá que ir destinado a los trabajadores, a los impuestos, a los accionistas y a la inversión», ha insistido.

El presidente de la CEOE ha remarcado en su intervención que «tenemos que empezar a aprender eso de los americanos, que cuando ganan dinero tocan la campana de la iglesia y todo el pueblo se alegra». «Por lo tanto, no entro en lo que es la reforma, porque no la conozco y por lo que me dicen, además, todavía no tiene la letra; lo que sí he leído, es la prensa; y en la prensa lo que sale es el relato; y el relato, como está, no me gusta», ha manifestado. Se ha atrevido a aventurar que que no cree que «el Gobierno Vasco tenga ese relato», pero ha denunciado que «el relato que ha salido por parte de algún partido no es el adecuado».

Responde a Ortuzar

En su intervención, y en respuesta a otra pregunta planteada por el público asistente al acto, Garamendi también se ha referido a las afirmaciones realizadas este pasado domingo por el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, en una entrevista, en la que afirmó que en «los ámbitos altos» de la patronal vasca Confebask, se «contagian demasiado de los usos y maneras» de la CEOE. Ha resaltado que «ojalá Confebask tuviera la suerte de poder tener un diálogo social abierto, como podamos tener en Madrid, porque me consta que lo quieren».

En este sentido, ha lamentado que «el 50%» de las huelgas del Estado español se realicen en el País Vasco, y que Euskadi tenga «el récord de absentismo». Sobre este punto ha realzado que «es de los temas de los que no se habla». Todo esto, según ha indicado, «no ayuda», ya que «el ámbito de confrontación no nos lleva a ningún sitio nunca». Además, ha afirmado que «dialogar no significa que esto es así o si no me enfado», sino que hay que dialogar en torno a una mesa.

«Cuando no llegamos a un acuerdo, también pactamos los desacuerdos», ha afirmado, tras lo que ha asegurado que si en el caso de Euskadi, «el objetivo es un objetivo de país», eso significa que «tenemos que seguir sentados todos» y que «aquí no sobra nadie».

A pesar de sus palabras, Garamendi ha asegurado que tiene una «magnífica relación» con Ortuzar y que interpreta desde el «humor» este tipo de declaraciones. «Nosotros, si nos contagiamos, nos contagiamos de un espíritu emprendedor, de un espíritu de crecimiento, de un espíritu de inversión», ha bromeado, para finalizar señalando que no cree que Ortuzar «piense» realmente lo que llegó a decir en la referida entrevista.

La reforma fiscal vasca pactada entre los gobiernos forales PNV-PSE con Podemos ha ahondado las distancias entre los jeltzales y la cúpula empresarial vasca, que atraviesan un serio alejamiento en los últimos tiempos. Confebask considera que perjudica a los intereses de la empresa y de la industria vasca. La patronal vasca recuerda que las empresas son «las primeras contribuyentes al estado del bienestar en Euskadi» y que, «sin su aportación y sin una empresa competitiva», no habría los actuales «beneficios sociales y colectivos». La revisión de la polÍtica tributaria que introduce novedades en IRPF o el Impuesto de Sociedades, que alivia la presión a las rentas bajas y aumenta la carga impositiva a las grandes empresas.

La presidenta de la patronal vasca, Tamara Yagüe, aseguró en una entrevista concedida a una radio local que «tenemos que leer bien la letra pequeña, pero la sensación general es de desánimo total. Es un castigo al mundo empresarial y no entendemos». Yagüe recordó que la patronal solicitó entre sus propuestas que se redujera el tipo mínimo del 17 al 15%, «como tiene el Estado u otros países europeos, y ahora lo aumentan al 19%. Ya no es pagar proporcionalmente más, sino que ahora será un impuesto más».

Por su parte, Eider Mendoza, diputada general de Gipuzkoa, defendió en una entrevista a El Diario Vasco que «los cambios para las empresas en la reforma fiscal son necesarios para una industria moderna». Se mostró convencida de que será «atractiva» para todo el tejido empresarial