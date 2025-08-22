Los técnicos de Hacienda plantean que subir los impuestos del diésel y los pisos turísticos haría recaudar 1.675 millones

El Gobierno tiene un compromiso con la Comisión Europea: reducir una décima de PIB los beneficios fiscales obtenidos, unos 1.700 millones de euros. Para ... ello, los técnicos de Hacienda, Gestha, han planteado que solo con subir los impuestos al diésel, aplicar el IVA a los pisos turísticos e introducir un nuevo tipo en el impuesto a las socimis permitiría recaudar al menos 1.675 millones al año.

En un comunicado publicado este viernes, Gestha calcula que la subida al gasóleo supondría un incremento máximo de 11,33 céntimos/litro -IVA incluido- para equipararlo con la gasolina, como ya aplican la mayoría de países del entorno. Esto supondría una recaudación extra de 1.160 millones de euros al año. Si a esto se le suma la aplicación del IVA a los pisos turísticos o la introducción de un nuevo tipo en el Impuesto de Sociedades para las socimis, empresas inmobiliarias, que no destinen una parte sustancial de sus viviendas a alquileres a precio asequible, haría cuadrar las cuentas. Estas dos últimas se encuentran en trámite parlamentario en sendas proposiciones de Ley del PSOE y de ERC. Sin embargo, difícilmente entrarían en vigor en 2025 y se aplicarían en el mejor de los casos a partir de 2026.

Los técnicos de Hacienda indican que en el primer semestre de este año ya se han recuperado 2.960 millones, principalmente por la reversión de las rebajas de los impuestos a la energía (1.503 millones), la recuperación del IVA de los alimentos (unos 850 millones) y el incremento de los impuestos sobre el tabaco, que junto con el nuevo Impuesto sobre los Líquidos para cigarrillos electrónicos exigible desde el 1 de abril, ha aportado unos 157 millones.

El Gobierno también podría añadir una parte mayor o menor de los 391 millones anuales de la exención de los premios de Loterías, según se reduzca más o menos el umbral vigente de 40.000 euros.

De difícil negociación

No obstante, Gestha reconoce la dificultad del Gobierno para convencer a los socios parlamentarios de aumentar el impuesto especial del gasóleo que está pendiente desde 2021 y que en noviembre pasado volvió a excluirse, por falta de apoyos, del último paquete fiscal remitido al Congreso.

En esta línea, Gestha ha recordado que España recibió el quinto desembolso del Plan de Recuperación por más de 23.000 millones este agosto, si bien 460 millones quedaron pendientes de pago hasta la aprobación de la modificación de la fiscalidad del gasóleo, uno de dos hitos comprometidos por España para el quinto desembolso, que no se han cumplido.

«El Gobierno tiene varias alternativas para cumplir con los compromisos adquiridos con Bruselas, algunas medidas consensuadas en el ámbito europeo que, de aprobarse, reforzarían la recaudación de forma eficaz e inmediata para consolidar las cuentas públicas y aumentar de manera sostenible el gasto público en políticas de refuerzo del Estado del bienestar», indica el secretario general de Gestha, José María Mollinedo.