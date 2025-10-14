Siete millones para Donostia, tres para Irun, uno para Errenteria... así se repartirá el 'aguinaldo' de la histórica recaudación en Gipuzkoa

Siete millones más para Donostia, casi tres más para Irun, 1,2 más para Errenteria, un millón más para Eibar... así se repartirá de forma ... proporcional el 'aguinaldo' de más de 20 millones de euros que la Hacienda foral de Gipuzkoa ha planteado para los 88 ayuntamientos del territorio gracias a la mejor previsión recaudatoria por tributos concertados para este ejercicio. En general, el incremento medio será del 3% ha confirmado la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, aunque el porcentaje de incremento más alto lo tendrán los municipios más pequeños. El fondo general de este 2025 pasará así de los 673,6 millones a los 694 que finalmente se repartirán.

En el Consejo de Finanzas de este martes las diputaciones confirmaron que las estimaciones recaudatorias para este año se habían quedado cortas y que finalmente los ingresos por tributos de las Haciendas forales sobrepasarán por primera vez en la historia los 20.000 millones de euros. Gipuzkoa calcula una recaudación aproximada de 6.638 millones de euros, aproximadamente 140,9 millones más que las estimaciones realizadas para 2025, como ha explicado este miércoles en Juntas Generales Eider Mendoza.

Esa cifra supone también un incremento del 9,4% en comparación con el cierre de 2024 (568 millones más), en un ejercicio, el del pasado año, condicionado por las devoluciones de los ejercicios no prescritos (2019-2022) en el IRPF tras la sentencia de los mutualistas del Tribunal Supremo. Unas devoluciones cuyo grueso se efectuó en julio de 2024 y que «tuvieron un impacto negativo total de 233 millones de euros para las arcas forales de Gipuzkoa en 2024». De no haber sido por dicha sentencia, ha explicado Mendoza, el crecimiento para Gipuzkoa hubiera sido del 5,5% en 2025, en consonancia con los niveles registrados en años anteriores.

El Fondo Foral de Financiación Municipal (Fofim), el principal mecanismo de financiación de los ayuntamientos guipuzcoanos contará en 2025 con una dotación de 694 millones de euros, esos 20 millones más de lo previsto (3%). Una cifra de la que ha dado cuenta esta mañana Itziar Agirre, diputada de Hacienda y Finanzas en la reunión mantenida en el Palacio Foral con representantes municipales del territorio en el Consejo de Finanzas de Gipuzkoa. Además de Agirre dicha cita han acudido: la diputada foral de Gobernanza, Irune Berasaluze; la diputada foral de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Dominguez; el diputado foral de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio; y la directora de Política Fiscal y Financiera, Bittori Zabala. Por parte de Eudel han estado presentes la alcaldesa de Errenteria, Aizpea Otaegi; el alcalde de Eibar, Jon Iraola; el concejal delegado de Hacienda y Finanzas del Ayuntamiento donostiarra, Kerman Orbegozo y la alcaldesa de Oiartzun, Joana Mendiboure, así como el jefe de Organización de Eudel, Joseba Intxausti; y Xabier Gaztelumendi, jefe de Servicio de Compromisos Institucionales del departamento de Hacienda y Finanzas.

Previsión para 2026

De cara a 2026 se mantienen las previsiones de crecimiento. El cuadro macroeconómico elaborado por el Gobierno Vasco contempla un incremento del PIB nominal del 4% para 2026 y, en esta línea, la Diputación Foral de Gipuzkoa estima un crecimiento del 5,3%, es decir 349 millones de euros más que la previsión de cierre de 2025, lo que supondrá una recaudación aproximada de 6.987 millones de euros. Con estas cifras, la diputada general, ha destacado «la fortaleza de nuestro territorio en referencia a la solidez que ha mostrado nuestro tejido económico ante un contexto de incertidumbre marcado por la geopolítica internacional y su impacto en los mercados más estratégicos del territorio como el europeo y el estadounidense».

Así las cosas, el Fofim contará con 721 millones de euros, esto es 27 millones de euros más (3,9%) que la previsión de liquidación del ejercicio 2025. Se trata, una vez más, y en consonancia con los incrementos previstos en los últimos años, de los Fondos Forales más elevados de la historia. Además, en el caso de 2026, la dotación del fondo superará por primera vez los 700 millones de euros.

En lo que respecta a los consistorios más importantes del territorio, Donostia se llevará 194,3 millones del Fofim; Irun, 61 millones; Errenteria, 37,5; Eibar, 26,1; Zarautz, 22,1; y Arrasate, 21 millones.