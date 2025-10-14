Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, durante la comparecencia en Juntas tras el Consejo Vasco de Finanzas del martes. DFG

Siete millones para Donostia, tres para Irun, uno para Errenteria... así se repartirá el 'aguinaldo' de la histórica recaudación en Gipuzkoa

La mejora en las previsiones de ingresos por tributos de la Hacienda foral permitirá aumentar en 20 millones el Fofim de este año y en 2026 se superarán por primera vez los 700 millones

Alexis Algaba

Alexis Algaba

San Sebastián

Martes, 14 de octubre 2025, 16:06

Siete millones más para Donostia, casi tres más para Irun, 1,2 más para Errenteria, un millón más para Eibar... así se repartirá de forma ... proporcional el 'aguinaldo' de más de 20 millones de euros que la Hacienda foral de Gipuzkoa ha planteado para los 88 ayuntamientos del territorio gracias a la mejor previsión recaudatoria por tributos concertados para este ejercicio. En general, el incremento medio será del 3% ha confirmado la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, aunque el porcentaje de incremento más alto lo tendrán los municipios más pequeños. El fondo general de este 2025 pasará así de los 673,6 millones a los 694 que finalmente se repartirán.

