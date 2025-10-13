Euskadi recaudará 20.000 millones de euros por primera vez en su historia

Euskadi recaudará más de 20.000 millones de euros por primera vez en su historia. Así lo acaban de anunciar los diputados forales de los ... tres territorios y el consejero de Hacienda en la rueda de prensa celebrada este lunes en Vitoria tras la celebración del Consejo Vasco de Finanzas (CVF), que han estimado en 20.092 millones el dinero que se recaudará a final de año vía impuestos.

Pese a la incertidumbre que reina en la economía mundial, pese a la desaceleración que acusan varios motores europeos, y que afecta ya a la industria, las Haciendas forales ingresarán vía impuestos un 9,7% más respecto al cierre del ejercicio de 2024, muy condicionado por las devoluciones en IRPF a los mutualistas tras la sentencia del Tribunal Supremo.

Esos 20.000 millones supondrían un récord nunca antes registrado en Euskadi y también del mayor incremento de un año a otro. Para que se hagan a la idea, Euskadi recaudó 12.612 millones en 2015. El aumento fue constante hasta la llegada de la pandemia. En 2019 se llegó a ingresar 15.469 millones. Tras el desplome de la pandemia, se ha logrado aumentar año a año la capacidad económica. Y de los 15.963 millones de 2021 se pasó a los 17.130 de 2022, los 18.212 millones de 2023 y los 18.310 del año pasado.

La cifra 6.638 millones de euros prevé recaudar Gipuzkoa en 2025, un 9,3% más que en 2024.

En la comparecencia posterior a la reunión, el consejero de Hacienda Noël d'Anjou ha adelantado que la previsión de recaudación para 2026 se estima en 21.130 millones, lo que supondría un nuevo hito. «Una vez consolidado y superado el impacto de las devoluciones a mutualistas que afectaron notablemente en la recaudación del ejercicio 2024 y gracias al impulso de una evolución económica favorable, la previsión de cierre aumenta en un 9,7% respecto al cierre del ejercicio de 2024», ha dicho.

Por territorios, Gipuzkoa prevé obtener 6.638 millones, lo que supondría un 9,7% más que en 2024, de los cuales 2.633 han sido a través del IRPF; 2.544 por el IVA; 556 millones por impuestos especiales y 458 millones por Sociedades. Eider Mendoza, diputada general de Gipuzkoa, ha subrayado que «el comportamiento de la economía guipuzcoana está siendo muy bueno», aunque ha pedido prudencia por la incertidumbre del escenario internacional. Con todo, ha puesto sobre la mesa una serie de datos positivos, como el aumento de las ventas de las empresas del territorio hasta agosto «de un 2,3%, el aumento salarial y del PIB de un 4,1%, mientras que el IPC se halla en un 2,9%».

Aportaciones de las Diputaciones

En cuanto a las aportaciones de las Diputaciones forales a las instituciones comunes, se ha acordado un importe global de 14.143 millones para el año 2026, de acuerdo a los siguientes coeficientes horizontales de aportación: 16,12% para Álava, 50,36% para Bizkaia y 33,52% para Gipuzkoa.

En cuanto a la previsión del Fondo General de Ajuste para 2026, el mecanismo creado para asegurar que la financiación entre los territorios sea equitativa en función de su riqueza y recaudación real, asciende a 169 millones. La financiación de este Fondo corresponderá en un 70,81% al Gobierno Vasco y el resto, 29,19%, a las Diputaciones. Dicho Fondo se distribuirá entre las Diputaciones de Álava y Gipuzkoa, a los que provisionalmente les corresponden 127 y 42 millones, respectivamente.

El CVF es el órgano creado por las instituciones vascas para hablar de dinero. Así, dicho en crudo. Se analiza cuánto se recauda, cómo se reparte, cuáles son las reglas que fijan ese reparto y cuáles son las previsiones de ingresos para el próximo año. La legislación establece que, al menos, debe reunirse obligatoriamente dos veces al año. Una antes del 15 de octubre, para elaborar una previsión del cierre del año en curso y también para establecer las estimaciones del año siguiente y el esfuerzo de cada institución foral en el sostenimiento del Gobierno Vasco. La otra, en febrero, para liquidar y cerrar el año anterior.