Los diputados generales de Gipuzkoa, Bizkaia y Álava, durante el Consejo Vasco de Finanzas de esta tarde en Vitoria. L. Rico

Euskadi recaudará 20.000 millones de euros por primera vez en su historia

Las Haciendas forales estiman ingresar 21.130 millones en 2026

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Lunes, 13 de octubre 2025, 17:08

Euskadi recaudará más de 20.000 millones de euros por primera vez en su historia. Así lo acaban de anunciar los diputados forales de los ... tres territorios y el consejero de Hacienda en la rueda de prensa celebrada este lunes en Vitoria tras la celebración del Consejo Vasco de Finanzas (CVF), que han estimado en 20.092 millones el dinero que se recaudará a final de año vía impuestos.

