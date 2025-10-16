Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un trabajador de una empresa del sector industrial. Morquecho

La recaudación del impuesto de Sociedades en Euskadi sufre la segunda mayor caída desde 2010

La coyuntura económica que está marcada por la incertidumbre impacta en los resultados financieros de las empresas de Euskadi

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:16

Comenta

El segundo peor dato en más de una década. Sólo por detrás del año de la pandemia, que no permite comparación. La recaudación en Euskadi ... del Impuesto de Sociedades, el impuesto que grava los beneficios empresariales, sufrirá en 2025 la segunda peor caída en ingresos desde 2010, en la resaca de la burbuja inmobiliaria. Si se cumplen las previsiones anunciadas este lunes en el Consejo Vasco de Finanzas, las compañías del País Vasco que hayan obtenido ganancias, pagarán en impuestos un total de 1.491 millones de euros, 249 menos que en el ejercicio anterior, lo que supone un retroceso del 14,3% –ver gráfico adjunto–.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza investiga en Vitoria la financiación de los radicales al hallar 5.600 euros en un coche
  2. 2 La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero y sin Pablo Benegas: «Necesitábamos deciros que estamos aquí»
  3. 3 El deporte perfecto a partir de los 60, según revela un estudio de Harvard: «No basta con moverse»
  4. 4 Euskadi busca miles de trabajadores para un sector en riesgo de jubilación masiva: «Estamos en una situación crítica»
  5. 5

    Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón
  6. 6

    Euskadi respalda a Palestina en calles y empresas
  7. 7 El exfutbolista que recomienda al FC Barcelona fichar a Mikel Oyarzabal: «Es el complemento modesto y funcional para Lamine Yamal»
  8. 8 Así suena la nueva canción de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero: «Soy la voz que te acompaña desde tu primer latido»
  9. 9

    Cientos de personas cortan la entrada a San Sebastián con una sentada en favor de Palestina
  10. 10 El truco definitivo para evitar que le salgan raíces a las patatas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La recaudación del impuesto de Sociedades en Euskadi sufre la segunda mayor caída desde 2010

La recaudación del impuesto de Sociedades en Euskadi sufre la segunda mayor caída desde 2010