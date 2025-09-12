La recaudación de Gipuzkoa hasta agosto crece un 13,7% por el tirón del empleo, el consumo y la vivienda

La Hacienda Foral de Gipuzkoa ha recaudado hasta agosto más de 4 millones de euros, concretamente 4.157.676 euros, 501.091 más que el ... mismo periodo del año pasado. Este incremento del 13,7% se debe principalmente al buen rendimiento del empleo (retenciones sobre rendimiento del trabajo), del consumo (IVA), a los datos de la compra de vivienda (retención sobre rendimientos del capital mobiliario) y la cuota diferencial de sociedades.

Este aumento porcentual acumulado, de manera desglosada, se explica por el incremento del 7% en la recaudación íntegra (casi 350.000 euros más que en los primeros ocho meses de 2024) y por la disminución del 11% en las devoluciones (151.000 menos que en el mismo periodo del año pasado). La Hacienda foral del territorio, no obstante, ha precisado este viernes que el incremento real hubiera sido del 8,7% de no haberse producido las devoluciones extraordinarias a mutualistas de los ejercicios no prescritos efectuadas en julio de 2024 y que mermaron los ingresos de hace doce meses.

En todo caso, las buenas cifras de recaudación confirman que por ahora Gipuzkoa resiste a la incertidumbre ecónomica creada por la guerra comercial y los aranceles de Donald Trump.

Más concretamente, dentro de lo que recaudación se refiere, el concepto que más ha crecido ha sido la recaudación acumulada por ajustes con el Estado, con un incremento porcentual interanual del 25,3% (66 millones más en el IVA y casi 13 millones más en impuestos especiales). A este tipo le sigue la recaudación líquida de los impuestos directos (+14,5% con respecto a los ocho primeros meses del año pasado) y, finalmente, el auge de la recaudación sobre los impuestos indirectos (+10,2% que el año pasado).

La diputada foral de Hacienda y Finanzas, Itziar Aguirre, comenta que estas cifras «van en línea con las previsiones realizadas en el Consejo Vasco de Finanzas de octubre de 2024», aunque recomienda «prudencia ante la incertidumbre del contexto macroeconómico». «Aún nos quedan varios meses antes de cerrar el año, por lo que habrá que seguir de cerca los acontecimientos internacionales y su efecto en el tejido empresarial del territorio», ha añadido.

El IRPF y el IVA

La recaudación líquida del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) ha sido lo que más ha crecido, superando la cifra acumulada hasta agosto de 2024 en un 15,1%. Esto se debe, principalmente, al incremento de 95 millones de euros en las retenciones sobre rendimientos del trabajo; las retenciones sobre rendimiento del capital mobiliario, que ha crecido en casi 30 millones, y la subida del 3,1 millones de los pagos fraccionados.

Pese a estos datos positivos, el fisco foral indica el rendimiento negativo de las retenciones sobre ganancias patrimoniales, que ha disminuido en 28 millones con respecto al año pasado.

Por detrás del IRPF se encuentra la recaudación acumulada del IVA, que ha aumentado en un 11,4% con respecto al año pasado. Esto se traduce en un aumento de 105,2 millones de euros.