Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Exterior de la sede de la Hacienda foral en el barrio de Errotaburu de San Sebastián. Lobo Altuna

La recaudación de Gipuzkoa hasta agosto crece un 13,7% por el tirón del empleo, el consumo y la vivienda

Los ingresos acumulados ascienden a 4,2 millones, aunque la subida es un 5% mayor de lo normal por el efecto de las devoluciones a mutualistas del año pasado

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:42

La Hacienda Foral de Gipuzkoa ha recaudado hasta agosto más de 4 millones de euros, concretamente 4.157.676 euros, 501.091 más que el ... mismo periodo del año pasado. Este incremento del 13,7% se debe principalmente al buen rendimiento del empleo (retenciones sobre rendimiento del trabajo), del consumo (IVA), a los datos de la compra de vivienda (retención sobre rendimientos del capital mobiliario) y la cuota diferencial de sociedades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pablo Iglesias y el colegio privado de sus hijos, entre los bulos de Twitter y la realidad de la hemeroteca
  2. 2 Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego
  3. 3 Así es la villa más lujosa y cara de la costa de Gipuzkoa, con piscina infinita y vistas incomparables
  4. 4 La actriz que trabajó con George Clooney y que anuncia su embarazo desde San Sebastián
  5. 5 Scientia reclama 17 millones a Educación por el cierre de sus colegios en San Sebastián y Bilbao
  6. 6 Una comunidad de vecinos de San Sebastián pide una solución urgente a los excrementos de palomas: «Llevamos así 25 años»
  7. 7

    Las familias vascas podrán disfrutar en 2026 de hasta 20 semanas de permiso retribuido por hijo
  8. 8

    Euskadi estudia formar a los migrantes «en origen» para que lleguen «cualificados» al mercado laboral vasco
  9. 9 Laporte y Athletic de Bilbao anuncian el regreso del central francés con ritmos donostiarras y en euskera
  10. 10

    Díaz contraataca en tiempo récord al iniciar los trámites para endurecer el registro de jornada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La recaudación de Gipuzkoa hasta agosto crece un 13,7% por el tirón del empleo, el consumo y la vivienda

La recaudación de Gipuzkoa hasta agosto crece un 13,7% por el tirón del empleo, el consumo y la vivienda