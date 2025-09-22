Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Exterior de la sede de la Hacienda foral, en Errotaburu. Lobo Altuna

El impuesto a las grandes fortunas acaba con los refugios fiscales que competían con Gipuzkoa

Madrid o Andalucía eliminan la bonificación del 100% de Patrimonio para evitar que el Estado se lleve la mayor parte de la recaudación a través del nuevo 'tributo a los ricos'

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Lunes, 22 de septiembre 2025, 06:23

El Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, concebido hace tres años por el Gobierno central para aumentar el esfuerzo tributario de aquellos contribuyentes ... con una mayor capacidad económica, ha logrado un objetivo de mayor calado: acabar con los refugios fiscales. Comunidades privilegiadas que competían con otros territorios, también con Gipuzkoa, por atraer a los ciudadanos con patrimonios de mayor nivel. Las comunidades autónomas que tenían bonificado el impuesto de Patrimonio al 100%, como Madrid o Andalucía, se vieron obligadas a recuperar la carga fiscal para no perder la recaudación de un tributo que, de lo contrario, se habría dirigido a alimentar las arcas del Estado y la Agencia Tributaria con la nueva figura fiscal.

