Gipuzkoa acelera para corregir la normativa fiscal de criptomonedas tras la sentencia judicial

Gipuzkoa está adaptando su normativa para regular la forma en la que van a tributar las criptomonedas, tras una sentencia de este año que ... dio la razón a dos contribuyentes que defendieron un método tributario diferente. Según ha podido saber DV, la Hacienda foral espera culminar este proceso antes de fin de año para que el nuevo sistema de cálculo de las ganancias con estas monedas virtuales en el IRPF entre en vigor en 2026. Se trata de una iniciativa pionera en Euskadi y también en territorio común, donde actualmente la ley no precisa cuál debe ser el método para ajustar cuentas con el fisco cuando un contribuyente realiza operaciones con divisas como el Bitcoin, y obtiene ganancias o pérdidas patrimoniales.

El fisco reacciona de esta manera a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco –TSJPV–, fechada en enero, que dio la razón a dos contribuyentes guipuzcoanos que pleitearon contra Hacienda, tal y como adelantó este periódico. El detonante del litigio es una inspección fiscal del ente foral en 2017 contra estos dos residentes fiscales en el territorio –pueden ser nacidos en Gipuzkoa o no–, que les obligó a declarar unas ganancias por valor de unos 300.000 euros –entre la cuota y los intereses– en divisas digitales con un método de gravamen que el fallo consideró incorrecto. Los demandantes habían abonado a las arcas forales una cantidad diferente utilizando otra forma de cálculo, mientras que desde Hacienda consideraban que a esa cifra pagada había que sumarle 296.189 euros más.

Estos contribuyentes guipuzcoanos habían comprado Bitcoin y Ether en diferentes casas de cambio –Kraken o Binance, por ejemplo–, en distintos momentos y a varios valores de compra, para después guardarlas en billeteras digitales personales y venderlas de manera parcial. La Hacienda foral, en dicha inspección, se percató de que las ganancias no fueron tributadas con el método que la institución requería –el que utiliza con las acciones, por ejemplo–, y las regularizó utilizando el método denominado FIFO global –que no tiene en cuenta las casas de cambio en que se efectuaron las operaciones–, lo que obligó a los contribuyentes a pagar esos 296.189 euros. Estos dos inversores, en desacuerdo con el modelo utilizado y alegando una aplicación inadecuada de la norma foral, demandaron a la Diputación de Gipuzkoa ante el TSJPV, que acabó dándoles la razón.

La cifra 296.000 euros reclamó Hacienda a dos contribuyentes guipuzcoanos tras una inspección fiscal que les obligó a declarar unas ganancias por valor de esa cifra en divisas digitales con un método de gravamen que los jueces anularon después.

Un tirón de orejas del alto tribunal al fisco guipuzcoano, que como consecuencia –aunque en la sentencia no entra más a fondo en este asunto– obliga ahora al ente foral a corregir su normativa para dotar de seguridad jurídica a un ámbito muy técnico, donde el entramado fiscal está todavía por pulir. Porque el mundo de las criptomonedas sigue siendo, en gran medida, un terreno críptico: complejo de entender y poco definido en las leyes. Aunque cada vez más personas las utilizan, las normativas de la mayoría de países aún están verdes y en constante cambio, lo que genera dudas sobre cómo deben declararse y tributar.

La nueva normativa entrará en vigor en 2026, cuando se examinará el ejercicio fiscal del año anterior. Los contribuyentes que hayan hecho operaciones con este tipo de monedas digitales en los ejercicios no prescritos, los últimos cuatro años fiscales –que se regularizan a finales de junio, con el cierre de la campaña de la Renta–, podrán recalcular la cuota a pagar al fisco con el sistema alternativo que utilizaron esos dos contribuyentes. Con todo, fuentes de Hacienda avisan de que el hecho de poder utilizar otro método no quiere decir que la nueva cuenta les vaya a salir más favorable. No quiere decir que la tributación se suavice. La clave estriba, según precisan las mismas fuentes, en el precio de adquisición y el de venta de las criptomonedas, cuya volatilidad es tan elevada –como si fueran una montaña rusa– que elegir bien el momento de las intervenciones financieras –comprar y vender– es fundamental.

Liderazgo Gipuzkoa será pionera al ser la primera en adaptar su ley y dotar de seguridad jurídica a este ámbito

Dos métodos

Cuando alguien compra criptomonedas en distintos momentos y a precios diferentes, se genera una cartera con varios valores de adquisición. El problema surge al vender solo una parte: ¿qué monedas se consideran vendidas, las compradas más baratas o las más caras? El fisco foral aplica el criterio FIFO global (first in, first out, primero que entra, primero que sale). Es decir, entiende que las primeras criptomonedas que se compraron son las primeras que se venden, aunque estén guardadas en diferentes billeteras. Eso puede aumentar la ganancia a declarar si esas primeras compras fueron a precios bajos.

Los contribuyentes demandantes seleccionaron otro sistema, que se llama LIFO (last in, first out, último en entrar, primero en salir), que les permitió imputar a la venta las criptos adquiridas más caras o elegir qué paquete vender. Al elegir esta fórmula, la ganancia obtenida en la operación fue menor, y por tanto el impuesto a pagar también se redujo.

Método de los inversores La ganancia obtenida en la operación fue menor, por lo que el impuesto a pagar al fisco se redujo

Esta diferencia entre los dos sistemas es lo que llevó a estos dos inversores a pleitear con Hacienda. La sentencia del TSJPV dicta que el fisco no puede aplicar el FIFO global, de manera que la Hacienda de Gipuzkoa –que no ha recurrido– lo acata y devolverá esos 296.000 euros a los dos contribuyentes en una nueva liquidación.

La institución foral está, por tanto, actualizando su normativa para especificar que estas operaciones se realizarán a partir del año que viene con un sistema determinado. Y ese método es el FIFO. Tras la consulta y exposición pública del nuevo texto, que se ha realizado este verano, el siguiente paso es que llegue al Consejo de Gobierno, donde se espera que se aborde este asunto en un par de semanas. Después, la normativa deberá pasar por Juntas Generales y ser sometida a votación por parte de los partidos políticos. Un proceso que desde Hacienda confían en que se cierre este mismo año. Así, la Hacienda de Gipuzkoa se convertirá en la primera de todo el Estado en contar con una normativa adaptada a la tributación de las criptomonedas.