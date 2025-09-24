Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Reunión mantenida este miércoles entre agentes del primer sector y el Gobierno Vasco. Irekia

Euskadi refuerza su estrategia contra los aranceles de Trump con medidas específicas para vino, queso y sidra

El Gobierno Vasco y los agentes del primer sector acuerdan potenciar el valor añadido, la diferenciación y la narrativa de origen en los productos más afectados por el gravamen estadounidense

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 15:48

El Gobierno Vasco y los agentes del primer sector han acordado este martes nuevas medidas para mitigar el impacto de los aranceles de Estados Unidos ... sobre los productos agroalimentarios vascos más castigados: vino, conservas de pescado, queso y sidra. En el caso del vino, que concentra la mayor parte de las exportaciones afectadas, la estrategia pasará por reforzar las gamas de mayor valor con denominación de origen, focalizar la promoción en estados clave como California o Nueva York y lanzar campañas que refuercen la identidad de Euskadi como territorio vitivinícola.

