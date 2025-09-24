Euskadi refuerza su estrategia contra los aranceles de Trump con medidas específicas para vino, queso y sidra

El Gobierno Vasco y los agentes del primer sector han acordado este martes nuevas medidas para mitigar el impacto de los aranceles de Estados Unidos ... sobre los productos agroalimentarios vascos más castigados: vino, conservas de pescado, queso y sidra. En el caso del vino, que concentra la mayor parte de las exportaciones afectadas, la estrategia pasará por reforzar las gamas de mayor valor con denominación de origen, focalizar la promoción en estados clave como California o Nueva York y lanzar campañas que refuercen la identidad de Euskadi como territorio vitivinícola.

Las conserveras pondrán el acento en la diferenciación y en la apertura de canales especializados, subrayando certificaciones de calidad y sostenibilidad, además de los métodos tradicionales de elaboración. Para el queso, el plan pasa por concentrarse en nichos gourmet y reforzar la narrativa de origen y autenticidad. En el caso de la sidra, se busca impulsar canales especializados, formatos versátiles como packs degustación y un relato digital que acerque la historia del producto al consumidor internacional.

Estas medidas complementan las ya puestas en marcha por el Ejecutivo, como las misiones comerciales a mercados alternativos (México o Japón), la inversión de diez millones en la plataforma EDA Drinks and Wine para ganar posicionamiento global, o iniciativas de impulso al consumo local y estatal como Gure Ardoak.

Un diagnóstico realista

«Se trata de un foro que nos sirve para mantener en constante actualización la situación por la que atraviesa el sector, y poder realizar un diagnóstico realista, gracias a las opiniones de los agentes implicados, que nos sirva para seguir tomando medidas, con el objetivo de salvaguardar al primer sector de decisiones como los aranceles impuestos por Donald Trump a nuestros productos», ha señalado la consejera Amaia Barredo.

En paralelo, se han movilizado ayudas al conjunto de la cadena agroalimentaria, forestal y pesquera por 150 millones, instrumentos financieros por 450 millones para aportar liquidez, y cinco millones extraordinarios para afrontar crisis coyunturales, además de dos millones adicionales en promoción internacional a través de la fundación Hazi.