Bomberos socorren a un operario herido en una obra.

Euskadi frena el aumento de la siniestralidad con una reducción del 9% en el primer semestre

Hasta junio se han reducido en más de1.700 los accidentes con baja en el puesto de trabajo, rompiendo una tendencia alcista desde el año 2021

Sergio Llamas

Viernes, 8 de agosto 2025, 08:10

Cualquier cifra de siniestralidad laboral es una pesadilla para las empresas, pero al menos Euskadi ha conseguido romper la tendencia que trae de cabeza al ... Gobierno Vasco al firmar, entre enero y junio, la primera caída de accidentes laborales derivados en bajas que se mantenía en alza desde la pandemia. En total se han reducido un 8,73% en comparación al mismo periodo del año pasado.

