Euskadi frena el aumento de la siniestralidad con una reducción del 9% en el primer semestre

Cualquier cifra de siniestralidad laboral es una pesadilla para las empresas, pero al menos Euskadi ha conseguido romper la tendencia que trae de cabeza al ... Gobierno Vasco al firmar, entre enero y junio, la primera caída de accidentes laborales derivados en bajas que se mantenía en alza desde la pandemia. En total se han reducido un 8,73% en comparación al mismo periodo del año pasado.

Aunque baja su número, la siniestralidad vasca sigue atascada en los 1.800 accidentes (hasta junio se produjeron 18.386 bajas, 35 de ellas por causas no traumáticas). El problema no ha pasado desapercibido en el Ejecutivo autonómico. Lo advirtió hace un mes el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, durante una intervención en el Parlamento vasco. «Desde 2021, la siniestralidad laboral se ha estancado y no somos capaces de hacerla bajar como nos gustaría», advirtió entonces, tras fijarse un techo el año pasado con más de 20.000 siniestros de este tipo a mitad de año según los registros recogidos por el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales Osalan.

En total se han reducido 1.762 casos y las muertes han bajado de 18 a 17, de las cuáles cinco obedecen a causas naturales. Entre el resto de los accidentes, casi todos fueron de carácter leve. Únicamente 98 fueron de gravedad, incluyendo 13 casos que responden a incidentes ocurridos 'in itinere', es decir, durante los desplazamientos motivados a causa del trabajo.

Mortalidad laboral Osalan contabiliza 17 fallecidos en el trabajo, mientras que en España su cifra alcanza los 363

Los sectores que encabezan los registros son los ya conocidos. La construcción sufre la mayor incidencia de la siniestralidad, con 33,07 casos por cada mil trabajadores. En cifras brutas, fueron 2.053 episodios entre enero y junio (seis de ellos no traumáticos), lo que supone un descenso del 9,2% en el último año.

Muy de cerca le sigue en incidencias la industria, donde se marca un 32,32. Son, en total, 5.826 casos (cinco no traumáticos), una bajada del 6,54%. Acudiendo al detalle, acumularon más accidentes graves –excluyendo los mortales– en los primeros seis meses del año la fabricación de productos metálicos y la metalurgia. Las empresas de estas dos ramas han contabilizado ya tres sucesos de este tipo, mientras que entre los incidentes de carácter leve registran más de 500 episodios en total. Por detrás quedan la agricultura, ganadería y pesca con un 27,33 (apenas 259 casos en Euskadi, fruto de la escasa presencia del sector).