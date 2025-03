El Ente Vasco de la Energía (EVE) gestionará desde octubre las ayudas estatales a la compra de vehículos eficientes

El Ente Vasco de la Energía (EVE) será nuevamente el encargado de gestionar en Euskadi el llamado Plan Moves del Gobierno central, que ... en este ocasión (es su segunda convocatoria) cuenta con un presupuesto de 4,5 millones para el País Vasco.

El programa subvenciona (con ayudas a fondo perdido) la adquisición de vehículos de energías alternativas (no gasolina ni gasóleo), así como los sistemas de préstamo de bicicletas eléctricas, las medidas de movilidad sostenible en el ámbito laboral y la puesta en marcha de puntos de recarga eléctrica. A modo de ejemplo, un particular que quiera hacerse con un coche eléctrico puro recibiría 5.500 euros, en una inyección que, a diferencia de los planes Renove, no es acumulable ni compatible con cualquier otra iniciativa de apoyo.

Tras su publicación hoy en el Boletín Oficial del País Vasco, el Plan Moves abrirá su plazo de presentación de solicitudes el próximo 20 de octubre en la web www.eve.eus y tendrá una vigencia de un año a contar desde hoy. Asimismo, contempla una retroactividad exclusiva para particulares para aquellas adquisiciones de vehículos realizadas desde 17 de junio.

El reparto de la dotación disponible en Euskadi se repartirá entre los cuatro ejes de actuación del plan de la siguiente forma: compra de vehículos de energías alternativas, dos millones; implantación de puntos de carga de vehículos eléctricos, 1,8 millones; implantación de sistemas de préstamo de bicicletas eléctricas, 226.200 euros, y medidas de movilidad sostenible al trabajo, 452.400 euros.

Dentro del planes Renove podrán recibir ayuda vehículos alimentados por gas natural o GLP (autogás), por energía eléctrica en sus diferentes modalidades y por hidrógeno. La cuantía variará por el tipo de energía utilizada así como por el tipo de solicitante, ya que podrán solicitar ayuda tanto particulares, autónomos y entidades públicas como Pymes y grandes empresas.

En el caso del GLP y el gas natural (GNC o GNL), los vehículos admitidos para recibir subvención son la furgonetas de categoría N2 y N3 que, en el caso de solicitantes particulares, autónomos y entidades públicas, podrán recibir una ayuda que oscila entre los 3.600 euros para una furgoneta N2 a los 13.500, en el caso de las de categoría N3. El achatarramiento del viejo vehículo no será un requisito obligatorio.

Categorías

Los vehículos eléctricos abarcan todas las modalidades (eléctricos de batería, híbridos enchufables, pila de combustible de hidrógeno, etc.) e incluyen turismos, furgonetas y motos (ciclomotores, motocicletas y cuatriciclos) de motorizaciones específicas. Las ayudas varían entre los 750 euros para una motocicleta eléctrica adquirida por un particular, y los 8.000 de las furgonetas de categoría N2 eléctricas. El achatarramiento tampoco será una obligación pero, en caso de hacerlo, la persona solicitante se verá compensada por una mayor cuantía de la ayuda.

En el caso de que el vehículo sea adquirido por una persona discapacitada con movilidad reducida y que el mismo sea adaptado, se incrementará la cuantía de la ayuda en 750 euros.

Se apoyará la instalación de sistemas de recarga de baterías para vehículos eléctricos tanto de gestión pública como privada, así como la preinstalación eléctrica para recarga en comunidades de propietarios. La ayuda será de el 30% del coste subvencionable en el caso de las personas jurídicas y del 40% para las físicas, comunidades de propietarios y entidades públicas. El límite máximo de las ayudas será de 100.000 euros por destinatario.

Bicicletas compartidas

Las entidades o municipios que deseen implantar sistemas de préstamo de bicicletas eléctricas podrán acogerse a estas ayudas que aportarán el 30% del coste subvencionable con un límite de 100.000 euros por solicitante. Se apoyará tanto la fase de proyecto como la obra civil, los anclajes y bases del sistema, la adquisición de las bicicletas y los gastos del sistema informático necesario para gestionar el préstamo.

Por último, la implantación de medidas de movilidad sostenible al trabajo apoyará acciones que tengan como objetivo actuar sobre la movilidad de los trabajadores, clientes y resto de usuarios en su acceso a dichos centros, lo que incluye tanto el acceso al centro a pie o en bicicleta (inversiones en aparcamientos, dotación de vestuarios, etc), implantación de autobuses lanzadera, así como el fomento del transporte público o sistemas de vehículos compartidos.