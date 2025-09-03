Ryanair deja de volar a Vigo, Valladolid, Jerez y Tenerife Norte

Ryanair confirma la amenaza y eliminará un millón de asientos para la próxima temporada de invierno cancelando un total de 36 conexiones directas con ... la España regional y las Islas Canarias. La razón, las «excesivas» tasas y la falta de competitividad en estas infraestructuras que atribuye a Aena.

Todo ello supone que se desviarán dos millones de plazas anuales a Italia, Marruecos, Croacia y Albania. «Ryanair mantiene su compromiso con España, pero no podemos justificar una inversión continuada en aeropuertos cuyo crecimiento se ve bloqueado por tasas excesivas y poco competitivas», afirmó este miércoles el CEO de la compañía irlandesa, Eddie Wilson.

Estos recortes suponen una reducción del tráfico aéreo en los aeropuertos secundarios -aquellos con menos de tres millones de pasajeros- del 41% (600.000 plazas). Afectarán en mayor medida a Santiago, donde cierra su base de dos aviones -lo que supondrá la pérdida de una inversión de 200 millones de dólares-; a Vigo, donde suspende todos los vuelos a partir del próximo 1 de enero; Zaragoza (-45% de capacidad), Santander (-38%), Asturias (-16%) y Vitoria (-2%).

Además, continuará sin operar en los aeropuertos de Valladolid y Jerez durante el invierno. La aerolínea 'low cost' también reducirá un 10% su oferta de asientos en las Islas Canarias (400.000 plazas) con una cancelación de 36 conexiones con la Península y la suspensión de todos sus vuelos a Tenerife Norte desde el 1 de octubre.

Según Ryanair, la compañía contribuye con más de 28.000 millones de euros al PIB de España, invierte más de 10.000 millones de euros en nuestras operaciones españolas y da empleo a más de 10.000 pilotos, tripulantes de cabina e ingenieros. «Ryanair mantiene su compromiso de crecer en las regiones españolas, pero este crecimiento se ve bloqueado por las tarifas excesivas de Aena y su negativa a colaborar con las aerolíneas para apoyar a los aeropuertos regionales con capacidad disponible».

Para la compañía, el operador aeroportuario no tiene interés en desarrollar el tráfico en los aeropuertos regionales y solo quiere centrarse en obtener «beneficios beneficios récord de los principales aeropuertos» españoles. A su juicio, Aena y el Gobierno español, su accionista mayoritario, «han fallado a las regiones españolas, cuyos aeropuertos están casi un 70% vacíos. »Por el contrario, otros aeropuertos y países como Italia, Marruecos, Croacia, Albania, Hungría, Suecia, etc., están reduciendo los costes de acceso (especialmente en los aeropuertos regionales) para impulsar el tráfico, el turismo y el empleo, lo que hace que las regiones españolas sean irremediablemente poco competitivas«, explicó Wilson.