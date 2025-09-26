Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El lehendakari, Imanol Pradales, durante el Pleno de Control de la semana pasada. EP

Pradales sale en defensa de CAF en el Parlamento Vasco: «No justifica el genocidio»

«Ya está bien de señalar a las empresas y hacer demagogia. Ya está bien de instrumentalizar el drama que vive el pueblo palestino», advierte el lehendakari

Félix Montero

Bilbao

Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:12

La cuestión palestina continúa instalada en la política vasca como arma de confrontación partidista. En un clima de condena generalizada a las acciones del Gobierno ... de Netanyahu en la Franja de Gaza –con más de 60.000 víctimas mortales–, y mientras en el resto de España la discusión se centra en el uso o no del término «genocidio», en Euskadi el foco se dirige hacia el papel de las empresas vascas que mantienen negocios en Israel.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gobierno Vasco reconoce que el polémico campamento de Álava «no figuraba en ningún registro público»
  2. 2

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  3. 3 Luto en el mundo del automovilismo por la muerte del piloto vasco Jabi Elortegui a los 49 años
  4. 4 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  5. 5

    La Diputación de Álava «desconocía» el campamento de Bernedo porque «ni comunicó su actividad ni pidió ayudas»
  6. 6

    «Mi hija de 12 años nos contó que por la noche cantaban y bailaban junto al fuego y las monitoras se desnudaban de cintura para arriba»
  7. 7 Despiden a un trabajador en Gipuzkoa por fumar en su puesto de trabajo y los tribunales dan la razón a la empresa
  8. 8

    Ingresa en la prisión de Martutene tras cometer una agresión sexual en un bar de Irun
  9. 9

    La Diputación de Gipuzkoa recibió hace un año quejas sobre el udaleku de Bernedo
  10. 10

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Pradales sale en defensa de CAF en el Parlamento Vasco: «No justifica el genocidio»

Pradales sale en defensa de CAF en el Parlamento Vasco: «No justifica el genocidio»