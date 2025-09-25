Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Varias unidades en la sección de montaje y acabado de la planta que CAF tiene en Beasain. DV

CAF defiende que su proyecto de tranvía en Jerusalén «respeta los derechos humanos y la legalidad internacional»

La compañía responde a las críticas y subraya que las líneas que está construyendo tienen también un impacto positivo en la comunidad árabe

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Jueves, 25 de septiembre 2025, 16:50

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) ha remitido un comunicado en la tarde de este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ... en el que aclara su situación respecto al proyecto del tren ligero de Jerusalén, en Israel, tras la próxima publicación de un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ante el Consejo de Derechos Humanos. Dicho documento revisará la base de datos de empresas implicadas, directa o indirectamente, en proyectos señalados por la ONU en su informe anual sobre derechos humanos. El grupo guipuzcoano figurará en esa base de datos, aunque insiste en que su participación se ajusta «plenamente al marco legal internacional y a los estándares éticos más estrictos». La compañía, en su condición de cotizada, tiene obligación legal de remitir cualquier información relevante a la CNMV.

