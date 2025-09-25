CAF defiende que su proyecto de tranvía en Jerusalén «respeta los derechos humanos y la legalidad internacional»

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) ha remitido un comunicado en la tarde de este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ... en el que aclara su situación respecto al proyecto del tren ligero de Jerusalén, en Israel, tras la próxima publicación de un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ante el Consejo de Derechos Humanos. Dicho documento revisará la base de datos de empresas implicadas, directa o indirectamente, en proyectos señalados por la ONU en su informe anual sobre derechos humanos. El grupo guipuzcoano figurará en esa base de datos, aunque insiste en que su participación se ajusta «plenamente al marco legal internacional y a los estándares éticos más estrictos». La compañía, en su condición de cotizada, tiene obligación legal de remitir cualquier información relevante a la CNMV.

Es importante subrayar que la base de datos de la ONU no califica jurídicamente a las empresas. CAF puede aparecer en esa lista solo por participación en un proyecto que incluye territorios disputados, pero no se afirma que haya cometido ninguna ilegalidad ni que haya sido «sancionada». Como se indica en el informe del Alto Comisionado, el órgano tiene el mandato de realizar las «constataciones fácticas de si las empresas participan en una o más de las actividades incluidas en la lista, con miras a añadirlas o retirarlas de la base de datos. Esa labor no constituye ni pretende constituir un proceso judicial de ningún tipo».

El proyecto en cuestión, de un valor aproximado de 1.800 millones de euros, fue adjudicado a un consorcio de CAF y la constructora israelí Shapir Civil & Marine Engineering en 2019, bajo la denominación de TransJerusalem J-Net. Comprende la construcción de la denominada como Línea Verde y la ampliación de la Línea Roja de Jerusalén, ambas con tramos en la región este, cuya fase de obra se espera que finalice en 2027. Además, incluye la operación de las líneas durante quience años, ampliables a veinticinco, y su mantenimiento durante veinticinco años a través de otra sociedad conjunta en funcionamiento desde 2021.

En este escenario, la compañía dirigida por Javier Martínez Ojinaga asegura, en la nota remitida al órgano regulador estatal, que su actuación se ha guiado siempre por «el respeto a los derechos humanos y la ética empresarial, aplicando un completo sistema de compliance a todas sus operaciones y cadenas de valor». La empresa dispone de «políticas de diligencia debida específicas en materia de derechos humanos, diseñadas para prevenir cualquier conducta contraria a la ley o a los estándares internos de CAF». Además, el proyecto ha sido sometido a análisis legales y éticos por «expertos independientes, incluyendo catedráticos en Derecho Internacional y especialistas de la ONU, que confirmaron la ausencia de incumplimientos antes de la firma del contrato».

La compañía recuerda, además, que la Corte de Apelación de Versalles «ya desestimó alegaciones sobre vulneración del Derecho Internacional durante la fase previa a la ampliación de la Línea Roja, y que los servicios jurídicos españoles validaron la legalidad del proyecto». Entre 2020 y 2022, un procedimiento ante el Punto Nacional de Contacto de la OCDE «tampoco identificó incumplimientos legales por parte de CAF». Durante toda la ejecución del proyecto, «la compañía ha seguido de cerca las resoluciones de organismos internacionales, contrastándolas con asesores externos, que han mantenido sus conclusiones favorables».

El 25% de usuarios, «árabes»

CAF, explica en el comunicado, ha realizado evaluaciones periódicas de riesgos, que «no han detectado impactos negativos sobre los derechos humanos». Por el contrario, informes independientes de 2023 y julio de 2025 destacan el «impacto positivo» del tranvía sobre la población, «garantizando el acceso a servicios esenciales como transporte, educación, salud, empleo y lugares de culto, de manera inclusiva y no discriminatoria». Datos de movilidad que destaca CAF en la nota «muestran que la comunidad árabe, una parte significativa de los usuarios, utiliza el tranvía con frecuencia y valora la calidad del servicio. Cerca del 25% de los empleados del sistema son árabes, y se aplican medidas para asegurar un entorno laboral inclusivo y señalización plurilingüe en árabe y hebreo».

En este escenario, CAF reafirma su compromiso con la transparencia, la integridad y la responsabilidad social, y asegura que continuará supervisando «de manera prioritaria cualquier cuestión relevante relacionada con la ética y los derechos humanos, así como el cumplimiento normativo en sus proyectos internacionales». La compañía subraya que el proyecto del tranvía de Jerusalén contribuye a una «infraestructura sostenible y esencial para toda la población, garantizando un acceso equitativo y promoviendo beneficios sociales tangibles».

Además del proyecto en Jerusalén, la compañía guipuzcoana también trabaja en Israel en el proyecto de Línea Morada del tren ligero de la ciudad de Tel Aviv. El contrato se adjudicó en 2022 por NTA Metropolitan Mass Transit Systems bajo la participación público-privada al consorcio participado por CAF y Shapir. Dentro del proyecto, la división beasaindarra ejecuta el diseño y fabricación de 98 unidades tranviarias, el suministro de los sistemas de señalización, energía y comunicaciones. También participa al 50% en la sociedad de propósito específico que gestiona la actividad de mantenimiento de la línea durante los 25 años de concesión.