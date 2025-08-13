Las operaciones de concentración empresariales en Euskadi crecen un 38,4% este año

Las concentraciones de empresas en Euskadi, aprobadas por la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC), han aumentado un 38,4% este año, registrando ... un total de 13 operaciones –cinco más que en 2024–.

Los datos los ha presentado este miércoles la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC), junto al séptimo informe de las adquisiciones empresariales autorizadas por la CNMC entre julio de 2024 y junio de 2025. En la mayoría de los casos (nueve) la empresa con presencia en Euskadi ha sido la adquiriente, y solo en cuatro ha sido la adquirida. Por otro lado, en cuanto al tipo de concentración, las de control exclusivo –nueve– superan a las de control conjunto –cuatro–.

Entre los procedimientos en los que una corporación adquiere otra en solitario, destacan la adquisición de Avanza –empresa de transporte con gran presencia en Gipuzkoa– sobre el grupo Julián de Castro; el control exclusivo de Funespaña Dos sobre Funerarias Irún, o la autorización de la opa presentada por el BBVA para hacerse con el Banco Sabadell, entre otras. La AVC ha puesto especial énfasis en esta última debido a los efectos que tendría sobre la competencia en Euskadi, debido a la presencia de ambas entidades en nuestra comunidad (BBVA tiene su sede en Bilbao, mientras que Sabadell se hizo con el control del Banco Guipuzcoano).

Por otro lado, en cuanto a las operaciones conjuntas, destaca la adquisición de mutua Pelayo y seguros Lagun Aro –que pertenece a Laboral Kutxa y grupo Mondragón– de la empresa Prestima, entre otras.

Reivindicaciones claras

La AVC ha aprovechado el acto celebrado en Bilbao para reinvindicar «la procedencia de su intervención» en el control de las concentraciones en las que participen empresas vascas, que desde 2014 suponen más del 10%. Desde la Autoridad Vasca insisten en que la incidencia de una operación sobre la comunidad autónoma «es independiente de la fase del procedimiento», por lo que exige que la CNMC les solicite un informe «también en la primera parte del proceso».

Una concentración de empresas tiene por objetivo evitar el debilitamiento competitivo de los mercados, por lo que para efectuarlas se pone en marcha una serie de criterios como un control previo por parte de la Comisión estatal cuando se superen «determinados umbrales de volumen de negocios», entre otros.