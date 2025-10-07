Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El CEO de Irundin (izquierda), Jesús Eguiazabal, junto a otros directivos y trabajadores de la compañía. Juantxo Lusa

Irundin integra Mecanizaciones Alavesas y plantea una inversión de seis millones hasta 2026

La operación de la empresa guipuzcoana supone un volumen de negocio conjunto superior a los 12 millones

Diego Fernández Tortosa

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Martes, 7 de octubre 2025, 15:37

Comenta

Irundin, empresa guipuzcoana dedicada al diseño y fabricación de maquinaria para embotellado, ha anunciado la integración de Mecanizaciones Alavesas y una inversión de 6 millones ... de euros hasta 2026. Esta operación, que sienta las bases para la creación del grupo Irundin, permitirá a la firma una facturación de 12 millones antes de que finalice el año y una plantilla total de 80 trabajadores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: «Vendemos 25 toneladas al día»
  2. 2 El incendio de un remolque en la AP-8 en Deba obligó a regular el tráfico durante doce horas
  3. 3

    Euskadi aumenta un 10% las ayudas a la conciliación y beneficiará a las familias monoparentales
  4. 4

    El nuevo proyecto de Sergio tiene una bola extra
  5. 5 «Estamos desconcertados y sorprendidos con lo sucedido»
  6. 6 La nao Santa María llega por primera vez a San Sebastián este martes: «Embarca en la historia»
  7. 7 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  8. 8

    Ni residuos ni incivismo, los sacos de arena que protegen el pecio de Ondarreta asoman
  9. 9 El histórico bar de barrio de San Sebastián que vuelve a estar en plena forma: «Aquí todo es casero»
  10. 10 Una vendedora acude a una feria en San Sebastián y le roban una mochila con el dinero conseguido: «Ya lo doy por perdido todo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Irundin integra Mecanizaciones Alavesas y plantea una inversión de seis millones hasta 2026

Irundin integra Mecanizaciones Alavesas y plantea una inversión de seis millones hasta 2026