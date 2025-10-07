Irundin integra Mecanizaciones Alavesas y plantea una inversión de seis millones hasta 2026

Irundin, empresa guipuzcoana dedicada al diseño y fabricación de maquinaria para embotellado, ha anunciado la integración de Mecanizaciones Alavesas y una inversión de 6 millones ... de euros hasta 2026. Esta operación, que sienta las bases para la creación del grupo Irundin, permitirá a la firma una facturación de 12 millones antes de que finalice el año y una plantilla total de 80 trabajadores.

Esta iniciativa, afirman desde la compañía irundarra, afianza la estrategia de expansión en marcha al combinar «crecimiento orgánico e inorgánico», «proyección internacional» y «un firme compromiso con la innovación y la excelencia en el servicio», objetivos a conseguir para este y el próximo ejercicio.

Desde la compañía guipuzcoana valoran de manera positiva esta fusión estratégica. «Esta integración es un paso clave y representa un hito en nuestra estrategia de crecimiento, ya que refuerza nuestra capacidad técnica y comercial. Con Mecanizaciones Alavesas no solo ampliamos nuestra oferta, sino que también mejoramos la atención a las necesidades de clientes en todo el mundo con soluciones integrales y personalizadas», señala Jesús Eguiazabal, CEO de Irundin.

La visión optimista también la comparten desde la compañía alavesa. Según expone el directivo Aritz Larrañaga la incorporación «supone un paso natural que fortalece el modelo industrial» del grupo. «Aportamos valor diferencial en diseño y mecanizado, ganamos capacidad y alcance, y avanzamos con una visión común», ha añadido.