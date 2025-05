Uvesco sigue trabajando con las instituciones en una «alternativa» si llega otra oferta como la de Carrefour

En un contexto de estabilización de precios pero con una economía aún marcada por la incertidumbre, Uvesco mantiene firme su hoja de ruta: consolidar su ... liderazgo en Gipuzkoa y en los territorios donde opera, mantener su identidad local, y seguir creciendo sin perder el vínculo con su origen. El grupo de distribución guipuzcoano ha cerrado 2024 con cifras récord: 1.186 millones de euros de facturación, un crecimiento del 10,6% y más de 1.000 nuevas incorporaciones a su plantilla, que ya suma 7.142 personas, en torno a 4.000 en Euskadi. Todo ello, en un año especialmente intenso para la compañía que preside Jose Ramón Fernández de Barrena, no solo por sus resultados operativos, sino también por el interés mostrado por Carrefour en adquirir el grupo a inicios de año, propiedad en un 70% del fondo de inversión parisino Pai Partners.

Sobre el posible interés de otras compañías para adquirir el grupo Uvesco en un futuro, Fernández de Barrena ha señalado que «queremos estar preparados» para otro tipo de caso como el producido con Carrefour. «Ahora, estamos tranquilos porque no hay nada encima de la mesa, pero sí que hay un trabajo de ámbito público-privado para poder actuar si surge la oportunidad. Evidentemente, no nos vamos a quedar de brazos cruzados aunque no haya una oferta, y trabajamos para tener alternativas ante un futuro interés externo», ha agregado el presidente de la compañía.

La empresa matriz de los supermercados BM y Súper Amara ha consolidado su expansión en el mercado central con la integración del grupo Hiber, que sumó 31 supermercados en la Comunidad de Madrid. Esta operación, junto con su modelo de supermercado BM basado en el producto fresco y local, la especialización del equipo y la digitalización, ha sido clave para escalar posiciones en el competitivo sector de la distribución alimentaria.

En Euskadi, y especialmente en Gipuzkoa, Uvesco sigue reforzando su presencia. En 2024 abrió un nuevo establecimiento en Donostia y renovó completamente otro en el territorio. También puso en marcha siete nuevas franquicias BM Shop en diferentes comunidades, incluida Gipuzkoa. En total, el grupo cuenta ya con 340 establecimientos repartidos por Euskadi, Navarra, Cantabria, La Rioja, Madrid y Ávila.

La inversión realizada en el pasado ejercicio alcanzó los 34 millones de euros, a la que se suman los 251 millones destinados a compras a más de 490 pequeños productores locales, reforzando así su compromiso con el entorno y el producto de proximidad. En paralelo, destinó 33 millones de euros a descuentos personalizados para sus clientes, una estrategia con la que busca mitigar el impacto de la inflación en la cesta de la compra.

Plan 2025

De cara a 2025, la compañía ha anunciado una inversión de 40 millones de euros y la apertura de 25 nuevos supermercados, de los cuales uno estará en Gipuzkoa y 12 serán franquicias. Las restantes aperturas se concentrarán en Madrid, Bizkaia, Navarra y Cantabria. El modelo BM seguirá siendo el eje sobre el que pivota este plan de expansión. La formación sigue siendo otra de las grandes apuestas del grupo. En 2024 invirtió 5,6 millones de euros en este ámbito, lo que supone 865 euros por empleado. Esta estrategia ha convertido a Uvesco en un referente en generación de empleo de calidad en su entorno.

Uvesco también ha reforzado sus políticas de sostenibilidad, con una reducción del 15% en desperdicio alimentario gracias a acuerdos con organizaciones como Oreka y Phenix. La empresa ha recibido el certificado Residuo 0 de AENOR y ha sido reconocida por su uso de energía 100% renovable, una práctica pionera en el sector. En el terreno de la innovación, la firma está incorporando soluciones de inteligencia artificial para mejorar la eficiencia operativa y el servicio al cliente. La digitalización y la tecnología seguirán siendo claves en 2025 para mejorar tanto los procesos logísticos como la experiencia de compra.