Sede principal de Sapa Placencia de Andoain, empresa especializada en sistema de transmisión de vehículos. LOBO ALTUNA

Sapa suministrará su tecnología al Ejército de EE UU con un acuerdo pionero por 5.000 millones

El grupo guipuzcoano desarrollará el sistema de transmisión de los nuevos blindados, su mayor programa hasta la fecha, e impulsará su facturación a los 800 millones de euros

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El grupo Sapa Placencia ha dado un salto histórico en su expansión industrial e internacional al sellar una alianza con la multinacional estadounidense General ... Dynamics para suministrar el sistema de transmisión de los vehículos blindados de nueva generación del Ejército de Estados Unidos. Según ha podido saber DV, el acuerdo, valorado en cerca de 5.000 millones de euros para Sapa, convierte a la firma andoaindarra en la primera tecnológica vasca y española que introduce ingeniería propia en un gran programa de suministro del ejército de la primera potencia del mundo. Este hito, fruto de una apuesta sostenida en I+D y tecnología propia, sitúa a la compañía de la familia Aperribay como una referencia global en movilidad y gestión eléctrica avanzada para vehículos blindados.

