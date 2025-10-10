Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sapa: Dos décadas para pasar de importadora a exportadora de ingeniería defensiva

La fuerte apuesta por la creación de una unidad de I+D ha permitido a la compañía participar en programas con gigantes como General Dynamics

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Viernes, 10 de octubre 2025, 06:21

Hace veinte años, Sapa, como la mayoría de compañías europeas, dependía casi por completo de tecnología alemana bajo licencia para sus sistemas de transmisión y ... movilidad de vehículos pesados. La creación de su unidad de investigación y desarrollo supuso el primer paso para recuperar el control tecnológico y generar patentes propias, que con el tiempo han permitido a la compañía competir en programas internacionales, culminando ahora con, entre otras cosas, su participación en el programa del Ejército estadounidense.

