Sapa: Dos décadas para pasar de importadora a exportadora de ingeniería defensiva

Hace veinte años, Sapa, como la mayoría de compañías europeas, dependía casi por completo de tecnología alemana bajo licencia para sus sistemas de transmisión y ... movilidad de vehículos pesados. La creación de su unidad de investigación y desarrollo supuso el primer paso para recuperar el control tecnológico y generar patentes propias, que con el tiempo han permitido a la compañía competir en programas internacionales, culminando ahora con, entre otras cosas, su participación en el programa del Ejército estadounidense.

Desde entonces, la empresa ha ido participando en distintos programas del gobierno norteamericano, primero como probadora de material y más tarde en desarrollos conjuntos con gigantes de la industria como Bae Systems y General Dynamics. Este proceso le permitió acumular conocimiento sobre la movilidad avanzada en vehículos blindados y generar un sistema de transmisión disruptivo capaz de aprovechar hasta el 90% de la potencia del motor, integrar inteligencia artificial y adaptar su rendimiento a la orografía del terreno y al estilo de conducción del operador.

Esta presencia en un programa estadounidense de referencia otorga a Sapa un papel pionero como suministrador europeo, permitiendo que otras empresas del continente puedan acceder a soluciones tecnológicas avanzadas que hasta ahora estaban dominadas por fabricantes estadounidenses o alemanes. La evolución de la compañía, de comprar tecnología a generar y exportar patentes propias, marca un ejemplo de cómo la innovación y la inversión sostenida en I+D pueden transformar la posición de una empresa en el mercado.

El acuerdo estadounidense se enmarca en un programa de suministro de gran envergadura, que contempla fases de validación y producción en serie, con inicio previsto para 2028.