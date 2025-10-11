Una nueva vida para Xabier y una vida nueva para el restaurante Urgain

M. Encinas Sábado, 11 de octubre 2025, 08:15 Comenta Compartir

El restaurante Urgain es uno de los clásicos de Deba. Xabier Osa le dedicó toda una vida a su negocio y el pueblo entero y mucha gente del entorno de Deba convirtió este lugar en uno de los más reconocibles de la localidad costera.

La cocina de Xabier atrajo durante muchos años a mucha gente y se hizo con una fiel clientela hasta el día de su jubilación, que llegó en el año 2020. Con el cierre del Urgain, Deba perdió uno de esos lugares con carácter propio, que había servido como punto de reunión para muchísimas generaciones. Fuera para comer un pintxo y alguna ración, para tomar el vermú o para sentarse en las mesas del restaurante y disfrutar de un pescado y una carne que se ganaron una bien merecida fama en la localidad debarra y en buena parte de Gipuzkoa.

El propio expropietario tenía claro que no quería que se perdiera el restaurante, quería que su legado se mantuviera vivo en Deba, pero cuando le llegó la hora de colgar el delantal no tenía quien continuara con su obra. Obviamente, el año 2020, en plena pandemia, no era el idóneo para encontrar valientes que emprendieran en hostelería, con la permanente amenaza de cierre sobre sus cabezas.

La primera idea de Xabier fue la de buscar un alquiler para el negocio, pero no resultaba fácil encontrar este formato. Para dar continuidad a su restaurante se dirigió a Berriz Enpresa. Se trata de un programa del Gobierno Vasco en colaboración con las cámaras de comercio cuyo objetivo es que los negocios que dan vida a nuestros pueblos y barrios no se pierdan por la falta de relevo generacional.

Reapertura en 2024

Tras cuatro años cerrado, Osa se puso en contacto con dos personas que habían estado trabajando para él cuando aún tenía abierto el negocio: «Néstor había estado trabajando conmigo durante 18 años como cocinero y Edwin, cinco como camarero. Después de que cerrara se fueron ambos al Bedua y en 2024 les propuse la posibilidad de coger el bar, que estaba cerrado».

Ambos, inmigrantes bolivianos con gran arraigo ya en la localidad debarra, vieron con buenos ojos la transacción y se pusieron manos a la obra.

Precisamente es ahí donde juega un papel fundamental el programa Berriz Enpresa, un papel que alivia tanto a la parte compradora como a la parte vendedora:«Ellos se ocupan, para empezar, de hacer un plan de viabilidad que es fundamental para la parte compradora».

Con un plan de viabilidad que reflejaba que reabrir el Urgain podía ser más que interesante para Néstor yEdwin, llegó el momento del papeleo. «Ahí también desde Berriz Enpresa te ayudan con todo lo que tiene que ver con el papeleo para el traspaso y demás».

El traspaso fue únicamente del negocio. El local sigue siendo de Xabier Osa, pero los nuevos propietarios de Urgain tienen una opción para adquirirlo durante los próximos años.

Hoy es el día en que Edwin y Néstor llevan año y medio al frente del restaurante y Xabier, que al principio les echó una mano para desvelarles algunos de los secretos y presentarles a muchos de los proveedores con los que trabajó, revela que «lo están haciendo muy bien».

Clientela adquirida

Xabier cuenta cómo en este primer año «han buscado continuar un poco con el trabajo que yo hacía. Diría que más del 80 % de los platos es prácticamente lo mismo que hemos tenido siempre en Urgain y la clientela pues un poco mitad y mitad. Han vuelto muchos de los que solían venir hace cinco años y también han captado nueva clientela porque creo que lo están haciendo muy bien y dan muy bien».

Camino de cumplir dos años desde su reapertura, el Urgain está viviendo una nueva vida y vuelve a formar parte del día a día de los debarras.