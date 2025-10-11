Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Edificio de Ikerbasque de Donostia, en Ibaeta, donde se ha montado el ordenador cuántico de IBM. Estrada

Una nueva empresa en el emergente ecosistema tecnológico de Gipuzkoa

El salto internacional del grupo Sapa Placencia simboliza el cambio de escala tecnológica que vive Gipuzkoa y Euskadi

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El salto internacional del grupo Sapa Placencia simboliza el cambio de escala tecnológica que vive Gipuzkoa y Euskadi. La empresa de Andoain ha logrado ... situar la ingeniería vasca en el corazón del Pentágono y, con ello, ha colocado al territorio en el mapa mundial de la movilidad avanzada y la defensa inteligente. Todo este ecosistema en expansión está empujando al territorio hacia un nuevo estadio de innovación que ya tracciona miles de empleos de alta cualificación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sapa suministrará su tecnología al Ejército de EE UU con un acuerdo pionero por 5.000 millones
  2. 2

    «Hacía lo que quería conmigo, utilizaba mi cartilla y la tarjeta del banco»
  3. 3 Golpe al aeropuerto de Bilbao: una aerolínea estadounidense anuncia una nueva ruta a Nueva York desde el norte de España
  4. 4

    La opositora venezolana María Corina Machado recibe el Nobel de la Paz en la clandestinidad
  5. 5

    La futura estación central del Topo en Donostia recibe sus escaleras mecánicas
  6. 6 La joya de la colección de 50 años de Zara se fabrica en Gipuzkoa: una tabla de surf rosa por 1.800 euros
  7. 7 El cierre por enfermedad de un conocido comercio de Irun
  8. 8

    Beasain estrenará la primera plaza diseñada para combatir la soledad no deseada
  9. 9

    Estos son los 48 rehenes que Hamás se compromete a liberar dos años después
  10. 10

    La Behobia - San Sebastián cambiará el sistema de reparto de dorsales: Habrá sorteo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Una nueva empresa en el emergente ecosistema tecnológico de Gipuzkoa

Una nueva empresa en el emergente ecosistema tecnológico de Gipuzkoa