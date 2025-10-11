Una nueva empresa en el emergente ecosistema tecnológico de Gipuzkoa

El salto internacional del grupo Sapa Placencia simboliza el cambio de escala tecnológica que vive Gipuzkoa y Euskadi. La empresa de Andoain ha logrado ... situar la ingeniería vasca en el corazón del Pentágono y, con ello, ha colocado al territorio en el mapa mundial de la movilidad avanzada y la defensa inteligente. Todo este ecosistema en expansión está empujando al territorio hacia un nuevo estadio de innovación que ya tracciona miles de empleos de alta cualificación.

El IBM Quantum System Two, que se inaugura el próximos martes en Donostia, convertirá al territorio en una de las pocas ciudades del mundo en disponer de un superordenador cuántico operativo fuera de Estados Unidos. El proyecto, impulsado por IBM, el Gobierno Vasco y el Donostia International Physics Center (DIPC), situará a Euskadi en la vanguardia de la computación cuántica y del desarrollo de algoritmos aplicados a la industria, la energía y la ciberseguridad.

En ese entorno destaca también Multiverse Computing, la start up pionera mundial en software cuántico y cuya valoración supera los 1.000 millones. La donostiarra ya está integrada en programas europeos de cifrado postcuántico y simulación financiera junto a IBM y Telefónica.

Larga lista de ejemplos

Su expansión refleja la nueva orientación del I+D vasco hacia la soberanía tecnológica, una tendencia reforzada por el auge de la ingeniería avanzada —con actores como Ayesa, Tecnalia, Mondragon, CounterCraft y centros tecnológicos y de investigación como el DIPC, Basque Quantum, Ikerbasque, el centro vasco de inteligencia artificial (BAIC) o Lortek, entre una larga lista de ejemplos— y por el desarrollo de tecnologías duales, que combinan aplicaciones civiles y de defensa. «En un territorio tan pequeño se están haciendo cosas que solo existen en un puñado de lugares del mundo», destacan fuentes del sector.

También emerge el sector biotecnológico, consolidado ya el gigante Viralgen que llegó de la mano de Bayer. Su fundador, Javier García Cogorro, también está impulsando, de la mano del fondo Columbus, el futuro polo biotecnológico de Illunbe, con una inversión de 80 millones. Otra empresa donostiarra del sector, VIVEbiotech ha logrado una inyección de capital de 40 millones del fondo estadounidense de capital privado Ampersand Capital Partners. Esta concentración de proyectos cuenta con la apuesta sostenida del Gobierno Vasco por la investigación y el desarrollo, que en la última década ha duplicado la inversión pública y ha permitido crear una red de centros de innovación de referencia.