La planta de ingeniería de Sapa de Michigan, EE UU, cuya capacidad productiva aumentará en el próximo año. SAPA

Acuerdo histórico de SAPA con el Ejército de EE UU. ¿Qué supone para Euskadi y qué consecuencias tiene?

La empresa, que adquirirá una segunda planta en Estados Unidos, lleva a Gipuzkoa a la élite mundial de la tecnología y refuerza su impacto industrial en Euskadi, donde su actividad ya genera más de 700 empleos indirectos

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El salto del grupo Sapa Placencia en Estados Unidos cobra una trascendencia europea pero también sitúa a la empresa de Andoain y, con ella ... a Gipuzkoa, en la élite mundial de la tecnología industrial. La operación con General Dynamics, vinculada al programa de blindados de nueva generación del Ejército norteamericano, superará los 5.000 millones de euros y se extenderá durante, al menos, dos décadas, lo que la convierte en la mayor iniciativa empresarial impulsada nunca por una compañía del territorio. Además, se trata del primer programa de defensa norteamericano de esta envergadura que incorpora una tecnología no estadounidense.

