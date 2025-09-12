Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Varios trabajadores de Balenciaga, enfrente del astillero de Zumaia. Morquecho

El Juzgado avala la compra de Astilleros Balenciaga por Abu Dhabi Ports y Premier Marine y evita su cierre

El valor de la compra, que aún no es firme, asciende a 11,2 millones, y garantiza los puestos de trabajo de la histórica naval zumaiarra, que se llamará Balenciaga Shipyard

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Viernes, 12 de septiembre 2025, 17:38

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Donostia-San Sebastián ha autorizado la venta de la unidad productiva de Astilleros Balenciaga al consorcio formado ... por AD Ports Group (Abu Dhabi) y Premier Marine, a través de la sociedad Safeen Drydock. La operación, valorada en 11,2 millones de euros, pone fin al concurso de acreedores en el que se encontraba la histórica compañía naval de Zumaia desde finales de 2024. Fuentes conocedoras a la operación detallan que previsiblemente la compañía mantendrá la denominación Balenciaga Shipyard, reforzando la marca centenaria ahora bajo el paraguas de un grupo internacional.

