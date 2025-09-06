El de Margarita es el claro ejemplo de una mujer emprendedora y valiente que ha perseguido su sueño hasta materializarlo. El Bar Lasarte (en la ... Kale Nagusia de la localidad lasarteoriatarra) es el negocio que llevaba muchos años imaginando regentar. Era un bar en funcionamiento, pero sus dueños querían un relevo y lo encontraron en Margarita. Hoy, ella, cocinera de formación, lleva más de un año al frente de un establecimiento que adquirió mediante un traspaso gracias a que tuvo el arrojo de lanzarse a la aventura del emprendimiento y al asesoramiento recibido por parte del programa Berriz Enpresa.

Había trabajado en diversos establecimientos hosteleros.También en una empresa de cáterin.Y fue ahí cuando vio claro que tenía que dar un paso al frente. Participó en varios cursos de formación a emprendedores con los que adquirir los conocimientos necesarios para regentar un negocio de hostelería. Le faltaba saber cuál y dónde para arrancar su aventura.

En uno de los cursos que organizaba la Cámara de Comercio para emprendedores se topó con Marta, quien, a través del programa Berriz Enpresa del Gobierno Vasco, trabaja para facilitar el traspaso de negocios para que no se pierdan esos establecimientos que dan vida y color a nuestras calles. Es habitual que un comercio funcione bien pero que sus propietarios quieran traspasarlo por diferentes motivos y ahí esta iniciativa juega un papel muy importante para ejercer como nexo de unión en ese relevo.

Margarita supo a través de «un proveedor de cerveza que querían traspasar el Bar Lasarte» y, a partir de ahí, este programa le facilitó todo el proceso de traspaso. «Yo estaba estudiando la adquisición de otro bar, pero al final no se dio y el mismo proveedor me habló de que los dueños del Lasarte deseaban traspasarlo». Una vez supo del interés, entró en acción su contacto en Berriz Enpresa, Marta:«Ella me dijo que se dedicaba a gestionar y a ponerse en contacto con los dueños de los negocios para facilitar la operación».

Recuerda que sintió algo de vértigo cuando se vio ante la posibilidad de dar el paso, pero ahí resultó fundamental la ayuda de este programa:«Tienes algo de miedo porque eres principiante, pero me ayudaron mucho. Te dan pautas y te ayudan con las negociaciones, con el papeleo... buscan que todo sea transparente y que nadie se aproveche de nadie». Además, «me informaron sobre cuáles eran las mejores fórmulas para el traspaso y qué condiciones podía y no podía aceptar. Me sentí muy acompañada desde el primer momento y muy a gusto porque fue una ayuda muy eficaz». En líneas generales, según sus palabras, el equipo que pone a su disposición el programa «se ocupa de que todo salga muy bien».

Satisfacción

Ha pasado más de un año desde que Margarita se hizo con el Bar Lasarte y está encantada.Retocó varias cosas para ponerlo claramente al alza, le imprimió su sello:«Hago comida casera y creo que por eso vienen; recibimos buenas opiniones».

Asegura que «desde el primer momento la gente del pueblo nos acogió muy bien y se me quitó ese miedo». Hoy, el Bar Lasarte tiene una importante y fiel clientela gracias al trabajo de Margarita y su equipo. Se ha hecho un hueco entre los favoritos de los lasarteoriatarras:«Damos menús del día, menús de fin de semana a muy buenos precios, platos a la carta, pintxos, raciones... de todo.Somos un bar-restaurante que apuesta por la comida casera».

Ahora cuenta con cinco camareros y toda su familia está involucrada en el negocio:«Mi pareja y mi hijo trabajan conmigo». Margarita ha encontrado la manera de emplear a toda su familia y de cumplir su sueño de ser empresaria en el campo en el que ha trabajado toda la vida.