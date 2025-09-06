Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Margarita Arboleda posa junto a parte de su equipo de trabajo en el Bar Lasarte que adquirió hace más de un año y en el que está triunfando con una propuesta gastronómica muy atractiva.

Negocios con relevo | Bar Lasarte

«Tenía la ilusión de llevar mi propio negocio»

Margarita detalla cómo desde Berriz Enpresa le ayudaron a que «todo saliera bien» al adquirir el Bar Lasarte

Mikel Encinas

Mikel Encinas

Sábado, 6 de septiembre 2025, 09:25

El de Margarita es el claro ejemplo de una mujer emprendedora y valiente que ha perseguido su sueño hasta materializarlo. El Bar Lasarte (en la ... Kale Nagusia de la localidad lasarteoriatarra) es el negocio que llevaba muchos años imaginando regentar. Era un bar en funcionamiento, pero sus dueños querían un relevo y lo encontraron en Margarita. Hoy, ella, cocinera de formación, lleva más de un año al frente de un establecimiento que adquirió mediante un traspaso gracias a que tuvo el arrojo de lanzarse a la aventura del emprendimiento y al asesoramiento recibido por parte del programa Berriz Enpresa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Numerosas muestras de cariño a un comercio de San Sebastián tras verse obligados a cerrar
  2. 2 La casa más cara a la venta en Euskadi: vistas al mar y rodeada de naturaleza
  3. 3 La tienda de moda infantil que cierra en San Sebastián con descuentos especiales
  4. 4 Andoni Ortuzar ficha como asesor externo para la consultora PwC
  5. 5 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»
  6. 6 El juez desestima la medida cautelarísima solicitada por Hondarribiako Alardea y se mantienen los horarios establecidos en el decreto del alcalde para el día 8
  7. 7 Fallece el motorista que resultó herido grave hace una semana después de chocar con un coche en Deba
  8. 8

    Ibon Meñika: el exdirigente de Sortu condenado por pertenecer a ETA que ahora lidera las protestas contra Israel en la Vuelta
  9. 9 Revuelo en el US Open: un padre acude en un yate de 100 millones de dólares para ver jugar a su hija
  10. 10 El gran buque de 68 metros de eslora que prepara su llegada a Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Tenía la ilusión de llevar mi propio negocio»

«Tenía la ilusión de llevar mi propio negocio»