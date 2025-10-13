El hotel Amara Plaza de Donostia ya luce con su nueva marca Eurostars

El hotel donostiarra Amara Plaza ha despertado esta mañana luciendo su nueva marca, Eurostars, aunque todavía mantiene la antigua denominación en la fachada del edificio. ... Esta cadena pertenece al grupo Hotusa, que hizo pública la compra del establecimiento donostiarra el pasado 24 de septiembre.

El grupo Hotusa, creado en 1977 y con sede en Barcelona, se hizo con la propiedad del Amara Plaza, emblemático hotel de la plaza Pío XII, en una operación de compra de nueve establecimientos en toda España pertenecientes a la cadena Silken. Esta expansión, según pudo saber este periódico, está valorada en 250 millones de euros.

Los nueve hoteles eran propiedad de los fondos Pygmalion y CBRE Investment Management, operados por la cadena vasca Silken. La operación incluye activos en ciudades como Bilbao, donde adquiere el hotel Indautxu, así como en Sevilla, Madrid, Santander, Valladolid, Ciudad Real y Tenerife. En concreto, se trata de los hoteles Coliseum y Río de la capital cántabra; Atlántida en Tenerife, Juan de Austria en Valladolid, y Alfonso X en Ciudad Real. En total suman en torno a 1.650 habitaciones.

Una expansión estatal que está acompañada por el éxito en los Estados Unidos, donde han abierto tres nuevos establecimientos en menos de un año. En la última apertura, Eurostars adquirió un nuevo hotel ubicado en Washington DC. Durante este año el grupo ha visto nuevas incorporaciones en otras ciudades estadounidenses como Boston y Miami.

Cadena internacional

Desde la dirección del grupo, López asegura que los Estados Unidos es «uno de los mercados más estratégicos para expandir nuestra actividad», añadiendo que la adquisición de un hotel en la capital norteamericana es un momento clave en su plan de expansión.

Eurostars, compañía creada por Hotusa en 2005 y a la que más tarde se le uniría Exe Hotels, Ikonik Hotel y Crisol Hotels, dispone de un portafolio de más de 200 establecimientos ubicados en las grandes capitales españolas así como en los principales destinos internacionales: Nueva York, Chicago, Berlín, Roma, Bruselas, Praga, Budapest, Lisboa, Porto, Buenos Aires o Ciudad de México, entre otros.