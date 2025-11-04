Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un operario de una empresa industrial guipuzcoana. Morquecho

Las exportaciones guipuzcoanas se frenan al 1,1% hasta septiembre tras el golpe arancelario de EE UU

El freno exportador no se traduce, por ahora, en un deterioro de la actividad económica general, ya que las ventas de las empresas crecen un 2,7%

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:15

El comercio exterior guipuzcoano confirma en septiembre la desaceleración que ya se intuía tras el golpe arancelario de agosto. Según los datos publicados por la ... Diputación Foral de Gipuzkoa, las exportaciones del territorio crecieron apenas un 1,1% entre enero y septiembre, frente al 2,4% registrado hasta agosto, lo que evidencia un enfriamiento del ritmo exportador tras el impacto del nuevo marco comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos.

