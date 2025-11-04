Las exportaciones guipuzcoanas se frenan al 1,1% hasta septiembre tras el golpe arancelario de EE UU

El comercio exterior guipuzcoano confirma en septiembre la desaceleración que ya se intuía tras el golpe arancelario de agosto. Según los datos publicados por la ... Diputación Foral de Gipuzkoa, las exportaciones del territorio crecieron apenas un 1,1% entre enero y septiembre, frente al 2,4% registrado hasta agosto, lo que evidencia un enfriamiento del ritmo exportador tras el impacto del nuevo marco comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos.

Aunque aún no se disponen de los datos pormenorizados del Icex o del Eustat del mes de septiembre (la Diputación los adelanta de manera general), el descenso del 31% en las ventas a EE UU durante agosto —de 65,4 a 44,8 millones de euros, según el Eustat— marcó un punto de inflexión en la trayectoria de la balanza comercial del territorio, que hasta mediados de año había mostrado una notable solidez.

Desde el 1 de agosto, Washington aplica un tope del 15% a la mayoría de los productos europeos, incluidos los de automoción y componentes, en un intento de estabilizar las relaciones bilaterales que, por ahora, ha tenido el efecto contrario: encarecer costes, frenar pedidos y alterar las cadenas de suministro. Y, aunque el tejido vasco sigue mostrando relativa solidez, la combinación de tensiones comerciales, ralentización industrial en Francia y Alemania y ajustes de demanda global ha reducido el margen de crecimiento exterior de Gipuzkoa.

En cualquier caso, el freno exportador no se traduce, por ahora, en un deterioro de la actividad económica general. Según la Diputación Foral de Gipuzkoa, la industria del territorio mantiene un tono positivo, apoyada en la cartera de pedidos acumulada durante el primer semestre y en la buena evolución de sectores vinculados a la transición energética, las infraestructuras y la tecnología industrial.

De hecho, las ventas totales de las empresas guipuzcoanas han aumentado un 2,7% entre enero y septiembre, respecto al mismo periodo del año anterior. Este avance se explica sobre todo por el comercio interior, que crece un 3,6%, mientras que las exportaciones lo hacen un 1,1%. Por sectores, los servicios lideran el crecimiento con un 3,5%, muy por encima del promedio general, seguidos por la industria (+2,1%) y la construcción (+2,0%).

Fortaleza del mercado laboral

La institución foral destaca que, pese a la ralentización del comercio exterior, la producción industrial se mantiene en niveles similares a los de 2024 y el empleo industrial continúa creciendo de forma moderada, con un aumento del 0,5% interanual hasta septiembre. La fortaleza del mercado laboral y el dinamismo de la demanda interna han actuado como contrapeso al contexto internacional adverso.

En términos de confianza empresarial, la Diputación apunta a un escenario de «prudencia, pero sin alarma». Los indicadores de inversión industrial y de exportación muestran una tendencia a la moderación, aunque sin síntomas de ruptura estructural. Los servicios avanzados, la biotecnología y la fabricación de maquinaria eléctrica continúan expandiéndose, mientras que los sectores más dependientes de la automoción y del metal registran ajustes selectivos.

Desde el ente foral se insiste en que el tejido económico guipuzcoano «ha sabido diversificarse y resistir en un entorno extremadamente volátil», y se prevé un cierre de ejercicio con crecimiento moderado pero positivo, apoyado en la exportación de bienes de alto valor añadido y en la fortaleza del mercado interno, que se ha convertido en el principal motor de la actividad del territorio.