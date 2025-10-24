Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Trabajos para el movimiento de vehículos en el Puerto de Pasaia. Morquecho

Las ventas guipuzcoanas a EE UU sufren su peor agosto en una década tras el acuerdo arancelario

El desplome del 31% en las exportaciones al mercado norteamericano coincide con la aplicación del acuerdo comercial pactado entre Von der Leyen y Donald Trump

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:12

El nuevo marco arancelario acordado a finales de julio por Ursula von der Leyen y Donald Trump en el club de golf escocés del republicano ... ha dejado su primera huella en el comercio exterior guipuzcoano. El descenso del 31% en las exportaciones a Estados Unidos en agosto -de 65,4 millones en 2024 a 44,8 millones este año, según los datos del Eustat- convierte a este en el peor mes de agosto en al menos una década, coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo arancel del 15% para la mayoría de los productos europeos. El impacto ha sido inmediato en sectores tan dependientes del mercado estadounidense como la automoción, los bienes metálicos y las manufacturas industriales, que soportan también el efecto indirecto de la ralentización de la demanda en Francia y Alemania.

