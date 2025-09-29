Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Protesta organizada por Amnistia Internacional ante la sede de CAF en junio. Efe

El comité de CAF acusa a la empresa de «blanquear su imagen ante la ONU» y convoca un paro el miércoles

Los representantes de los trabajadores denuncian el «cinismo de la compañía» sobre su postura por el proyecto de Jerusalén

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Lunes, 29 de septiembre 2025, 15:48

El comité de empresa de CAF ha acusado a la compañía guipuzcoana de «blanquear su imagen incluso frente a los argumentos de la ONU», en ... relación al proyecto de Jesuralén, y anuncia un parón laboral de una hora el miércoles (de 10.00 a 11.00 horas). Asimismo, denuncian el «cinismo de la compañía» por «asumir la tesis» de Israel.

