El comité de CAF acusa a la empresa de «blanquear su imagen ante la ONU» y convoca un paro el miércoles

El comité de empresa de CAF ha acusado a la compañía guipuzcoana de «blanquear su imagen incluso frente a los argumentos de la ONU», en ... relación al proyecto de Jesuralén, y anuncia un parón laboral de una hora el miércoles (de 10.00 a 11.00 horas). Asimismo, denuncian el «cinismo de la compañía» por «asumir la tesis» de Israel.

Los representantes de los trabajadores de la firma beasaindarra han realizado estas afirmaciones en un comunicado publicado este lunes. Estas explicaciones surgen después de que CAF fuera incluida, el pasado viernes 26, entre las empresas que se benefician del genocidio en Palestina. «CAF rehúye cualquier responsabilidad y obvia de manera totalmente interesada que este tranvía servirá para afianzar la ocupación israelí, con una infraestructura que une colonias ilegales», recoge el escrito.

Desde el punto de vista del comité, el contrato ferroviario «no es un proyecto más entre tantos, sino que el propio tranvía en sí es una herramienta de colonización». «En lugar de asumir responsabilidades e intentar buscar fórmulas para distanciar a la empresa de este proyecto y de Israel, asume la tesis del país ocupante y busca blanquear su imagen haciendo frente incluso a los argumentos de la propia ONU», remarca el escrito, en el que también se reprueba el comunicado de CAF emitido tres días antes de la decisión publicada por las Naciones Unidas.

Pese a criticar la actuación de CAF en Oriente Medio, el comité empresarial ha incidido en el hecho de que la dirección de la empresa guipuzcoana «no es un verso suelto, ni actúa de manera aislada». «Además de las recogidas en la lista de la ONU, decenas de empresas en Euskal Herria comercian de manera normalizada con Israel y tanto las patronales como las instituciones son responsables de ello», concluye el comunicado.

El proyecto en cuestión

El contrato en cuestión de Jerusalén fue adjudicado en 2019 a favor de TransJerusalem JNet Ltd., sociedad participada al 50% por la constructora israelí Shapir Civil & Marine Engineering Ltd (Shapir) y CAF, con un valor total aproximado de 1.800 millones de euros. Según informaciones provenientes de la empresa, comprende la construcción de la Línea Verde y la ampliación de la Línea Roja existente, que discurren parcialmente por Jerusalén Este. Se estima que esta fase de construcción concluya en 2027.

Asimismo, el proyecto, informó la empresa ayer en un comunicado, «incluye la operación de ambas Líneas durante 15 años (extensibles a 25 años) y su mantenimiento durante 25 años», a través de otra sociedad participada igualmente al 50% por la israelí y la beasaindarra, que comenzó su actividad en 2021