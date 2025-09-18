CAF logra un contrato en Egipto por 450 millones

CAF ha cerrado tres acuerdos con la Autoridad Nacional de Túneles (NAT), la empresa estatal que gestiona el desarrollo de la red de metro de ... Egipto. La operación, valorada en más de 450 millones de euros, refuerza la presencia de la compañía guipuzcoana en un mercado en plena expansión y consolida su relación estratégica con el Ministerio de Transportes egipcio.

El alcance de los contratos es amplio y se centra en la modernización y el mantenimiento de las líneas 1 y 2 del metro de El Cairo, una de las redes de transporte más importantes de África y Oriente Medio, según informa la compañía beasaindarra en un comunicado. Con esta adjudicación, CAF se sitúa como uno de los actores clave en la transformación de la movilidad urbana de la capital egipcia.

La parte más relevante del acuerdo consiste en la modernización integral de 39 unidades de la Línea 2, con el objetivo de prolongar su vida útil durante dos décadas. Los trabajos incluirán la sustitución de los sistemas de tracción, convertidores auxiliares y TCMS, así como mejoras en el freno, la instalación de nuevos sistemas de atención al pasajero, cámaras de videovigilancia, conectividad Wi-Fi y la renovación completa de interiores y exteriores. También se modernizará el taller de Shubra, que asumirá tanto labores de mantenimiento como de producción en serie.

El contrato incorpora además el mantenimiento durante diez años de esas 39 unidades, lo que garantizará que los trenes permanezcan en condiciones óptimas a lo largo de todo su ciclo de vida. Este servicio incluirá la puesta a cero de sistemas y elementos mecánicos, que se llevará a cabo en paralelo con las tareas de modernización.

Proveedor integral

A ello se suma un tercer acuerdo para el mantenimiento completo de las 23 unidades de la Línea 1, actualmente en proceso de modernización bajo otro contrato firmado en 2021. Este servicio se activará una vez finalizados los trabajos de renovación de esos trenes, reforzando el papel de CAF como proveedor integral de soluciones ferroviarias para el metro cairota.

Los tres contratos serán financiados por el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), gestionado por la Secretaría de Estado de Comercio de España. Este instrumento público facilita la proyección de empresas españolas en mercados internacionales estratégicos, respaldando proyectos emblemáticos y de alto impacto tecnológico.

Egipto es el país vecino de Israel, en guerra contra Gaza, donde CAF tiene un pedido que ha provocado polémica en la clase política vasca

Con este nuevo proyecto, CAF da un paso más en su apuesta por el dinámico mercado egipcio. La compañía ya está inmersa en la rehabilitación de las unidades de la Línea 1 y en la mejora del depósito de mantenimiento de Kozzika, trabajos a los que ahora se suma esta nueva adjudicación que amplía su alcance y refuerza su vinculación con la NAT.

Egipto está acometiendo un ambicioso plan de ampliación y mejora de infraestructuras y sistemas de transporte. En ese contexto, la participación de CAF no solo contribuye a la modernización del metro de El Cairo, sino que también refuerza la colaboración hispano-egipcia y pone en valor la competitividad tecnológica de nuestras empresas en África.

Este contrato de CAF en Egipto llega en plena polémica de las relaciones comerciales que los países occidentales mantienen con Israel, en guerra contra los palestinos en Gaza. Un asunto que ha provocado polémica incluso en la política vasca, ya que se ha pedido a la empresa goierritarra «una reflexión ética» en torno al proyecto que CAF tiene en los territorios ocupados de Jerusalén, tal y como hizo el lehendakari Imanol Pradales. Egipto es, curiosamente, país vecino de Israel.