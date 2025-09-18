Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de un tren del Metro de El Cairo. CAF

CAF logra un contrato en Egipto por 450 millones

El encargo para la compañía beasaindarra se centra en la modernización de 39 trenes de la Línea 2 y el mantenimiento de las unidades de las Líneas 1 y 2 del Metro de El Cairo

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:01

CAF ha cerrado tres acuerdos con la Autoridad Nacional de Túneles (NAT), la empresa estatal que gestiona el desarrollo de la red de metro de ... Egipto. La operación, valorada en más de 450 millones de euros, refuerza la presencia de la compañía guipuzcoana en un mercado en plena expansión y consolida su relación estratégica con el Ministerio de Transportes egipcio.

