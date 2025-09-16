El grupo árabe cubrirá un 30% de la deuda de Balenciaga y garantiza trabajo inmediato

La oferta del consorcio formado por Abu Dhabi Ports Group y Premier Marine, ambos de Emiratos Árabes Unidos, para hacerse con la propiedad de Astilleros ... Balenciaga por 11,2 millones de euros cubre un tercio de la deuda de la naval de Zumaia, en concurso de acreedores desde el 13 de diciembre de 2024, y que asciende en total a 21,5 millones. Es decir, la propuesta de adquisición de la sociedad emiratí, que el viernes fue autorizada por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de San Sebastián, se compromete a solventar «de forma ágil» un pasivo de 7,1 millones. Además, el grupo comprador representa a un holding del sector de la construcción naval que garantiza pedidos de informa inmediata. Es decir, viene con carga de trabajo.

La eibarresa Itsaso Santos, administradora concursal y socia de reestructuraciones e isolvencia en PKF Attest, firma de servicios profesionales, ha sido la encargada de redactar el informe entregado al juez. En declaraciones a DV, Santos asegura que ésta es una operación «muy importante» para Euskadi, ya que es «de las mejores, de las más generosas, que se han presentado en años». Se ha dado, añade, «una segunda vida» a Astilleros Balenciaga cuando el escenario era «muy pesimista» hace un año.

La ley concursal establece una serie de requisitos que las ofertas tienen que contener. Tres son las más relevantes, relacionadas con la deuda con los acreedores, el mantenimiento del empleo y la viabilidad de la compañía. Entrando en detalle, en el caso de Balenciaga el pasivo en origen era de 28 millones, pero Cofides –la sociedad para la financiación estatal– aceptó en marzo una quita de la deuda de 15 a 8,5 millones, lo que dejo la cifra a abonar en 21,5 millones. Ahora, el grupo árabe se compromete a cubrir un 30% de esa deuda: 7,1 millones.

La cifra 7,1 millones de euros es la deuda que el grupo de Emiratos Árabes Unidos se compromete a cubrir de forma rápida con los acreedores, entre los que figuran el Estado, el Gobierno Vasco, bancos, sindicatos y Elkargi, entre otros.

Oferta valiosa

En palabras de la administradora concursal, este hecho es de gran valor, ya que en la inmensa mayoría de los procesos «no se puede pagar ni la deuda contra masa». Se refiere a los créditos que nacen después de la declaración del concurso y que resultan imprescindibles para que el procedimiento funcione o para que la empresa pueda seguir operando, tales como los gastos del propio procedimiento concursal, las nóminas de los empleados, los gastos corrientes del funcionamiento –alquileres, suministros...– o las nuevas deudas con Hacienda o la Seguridad Social.

El mantenimiento del empleo es otra de las variables fundamentales a estudiar con detalle y, en el caso de la oferta árabe, también es la más ventajosa. El consorcio se subrogará en 59 contratos laborales –incluidos 15 trabajadores mayores de 55 años– y asumirá deudas con la Seguridad Social y Geroa correspondientes a esos empleados. Se excluyen únicamente siete puestos en contratos de relevo o en edad de jubilación.

Variantes Además de la árabe, una firma estatal presentó una oferta que no cuajó y otra holandesa mostró interés

La administradora concluye en su informe que esta oferta es la más ventajosa y la que garantiza una viabilidad para el futuro de la histórica empresa guipuzcoana, que también genera en torno a seiscientos empleos indirectos. Una continuidad garantizada como mínimo por tres años –es el periodo fijado por la ley concursal– pero que fuentes consultadas confían en que sea más duradera debido a la actividad del consorcio árabe, uno de los mayores operadores integrados de puertos del mundo.

Además de la oferta del grupo árabe hubo otra en la mesa de una compañía estatal, aunque las condiciones no eran tan atractivas. Otras empresas también han mostrado interés en todo este tiempo por Balenciaga –como una holandesa–, aunque sin llegar a concretar ninguna propuesta.

La administradora concursal, que ha estado al frente en esta fase durante casi un año –desde diciembre hasta septiembre– explica que los informes que elaborarn en estos procedimientos tienen «mucha relevancia. Somos el órgano ejecutor del juez y nos nombra el juzgado porque tenemos experiencia. Lo que tenemos que hacer es cuidar que se cumplan con los requisitos. Puedo hacer un informe favorable y el juez rechazarlo, aunque lo habitual es que suceda lo contrario».

En cuanto a la procedencia de los fondos que adquieren la propiedad de las empresas, Santos responde que lo importante «no es la procedencia sino que asegure la continuidad de la actividad, el pago a acreedores y sobretodo el mantenimiento de la plantilla». Y preguntada sobre si este fenómeno es cada vez más frecuente en Euskadi, asegura que sí, «sobre todo en el sector hotelero». Sin ir más lejos, el Orly de Donostia es desde 2023 propiedad de Abu Dhabi Investment Authority, un fondo soberano de Emiratos Árabes Unidos.

El auto dictado el viernes por el juez detalla que la oferta de adquisición de Abu Dhabi Ports Group y Premier Marine incluye todos los activos de la empresa: desde las instalaciones y maquinaria del astillero hasta los derechos de propiedad industrial e intelectual, concesiones administrativas y contratos en curso. Entre ellos figura el arrendamiento con el Ayuntamiento de Zumaia sobre el muelle y varadero, así como la concesión portuaria de Pasaia para servicios de reparación naval.

Con los 11,2 millones abonados, se atenderán de forma prioritaria los pasivos existentes, lo que permitirá cubrir los salarios, créditos o los propios costes del procedimiento concursal. La operación, que aún no es firme porque cabe recurso de reposición esta semana y también la firma final, despeja el futuro de uno de los astilleros más veteranos de España.

Líder mundial

Abu Dhabi Ports Group es un gigante del sector capitaneado por Mohamed Juma Al Shamisi, uno de los empresarios más influyentes de la región y anterior miembro del consejo de administración de Etihad Airways. Al Shamisi gestiona un ecosistema global de negocios que abarca terminales portuarias, zonas francas, logística, transporte marítimo y servicios digitales, con presencia en más de 50 países y una flota de 247 buques. Su accionista principal es ADQ, el fondo soberano de Abu Dhabi, que posee el 75,4% del capital. En el segunto trimestre de 2025, los ingresos del grupo ascendieron a 1.121 millones de euros. En su estrategia de expansión por el sur de Europa y el norte de África, la multinacional soberana de Emirato Árabes Unidos cerró en 2023 la compra del líder español en logística marítima, Noatum, por un valor cercano a los 700 millones. Esta última compañía opera en el Puerto de Pasaia.