Exterior de Astilleros Balenciaga en Zumaia, cuyo futuro se ha despejado con la oferta del grupo árabe. Morquecho

El grupo árabe cubrirá un 30% de la deuda de Balenciaga y garantiza trabajo inmediato

La administradora concursal confiesa que la propuesta presentada al juez es «de las más generosas» que recuerda en veinte años de carrera

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:01

La oferta del consorcio formado por Abu Dhabi Ports Group y Premier Marine, ambos de Emiratos Árabes Unidos, para hacerse con la propiedad de Astilleros ... Balenciaga por 11,2 millones de euros cubre un tercio de la deuda de la naval de Zumaia, en concurso de acreedores desde el 13 de diciembre de 2024, y que asciende en total a 21,5 millones. Es decir, la propuesta de adquisición de la sociedad emiratí, que el viernes fue autorizada por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de San Sebastián, se compromete a solventar «de forma ágil» un pasivo de 7,1 millones. Además, el grupo comprador representa a un holding del sector de la construcción naval que garantiza pedidos de informa inmediata. Es decir, viene con carga de trabajo.

